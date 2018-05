“Santa Cruz no ha presentado un solo dato que demuestre que cumple con la memoria histórica”

“Que yo haya pagado el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) hace 10 años no significa que eso me permita no pagar el IBI de mi casa este año”. Así resume el abogado experto en memoria histórica Eduardo Ranz la justificación que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha enviado al juzgado para asegurar que cumple con la Ley de Memoria Histórica, haciendo referencia a las diez calles a las que cambió sus nombres hace ya ocho años.

“En el expediente que han enviado a requerimiento del juez no hay ni un solo dato del que se desprenda que se ha llevado a cabo una sola acción para hacer cumplir la ley”, explicó a DIARIO DE AVISOS el abogado. Ranz confirmó que la semana pasada procedió a ratificar la demanda una vez que el Consistorio capitalino no ha estimado iniciar contacto alguno para llegar a un acuerdo.

“Todo lo contrario, han designado a un abogado, lo que supone que están dispuestos a pleitear”, detalló. Aseguró Ranz que no se han puesto en contacto con él ni por teléfono, ni por escrito, ni de ninguna forma.

El letrado ni siquiera considera que el cambio del nombre de calles realizado durante el mandato de Miguel Zerolo pueda ser considerado como un paso para cumplir con la Ley de Memoria Histórica. “La ley establece que antes hay que hacer un catálogo de vestigios para, después, resignificar, y eso no está hecho en la actualidad”.

Precisamente, resignificar o retirar de la vía pública es lo que Ranz pide en su demanda que se haga con el conocido como Monumento a Franco. “A pesar de lo que hayan podido decir, en el expediente enviado al juzgado no han aportado ningún informe sobre el valor artístico del Monumento a Franco. Eso es otra prueba de la falta de interés. Si lo tuvieran, han contado con 10 años para que estuviera ese estudio e incluso un posible contrainforme que pudiera mejorar esas conclusiones. Ahora ya esas cuentas no me las tienen que dar a mí, sino al juzgado y, a fecha de hoy, ese informe no existe”.

Desde el Ayuntamiento capitalino se confirmaba ayer que aún no cuentan con los informes encargados tanto a la Universidad de La Laguna como al Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (Cicop) para que valoren las características culturales. Unas características que sí que fueron valoradas por la Real Academia de Bellas Artes, que recordó que el autor de este conjunto, el escultor Juan de Ávalos, fue uno de los autores más relevantes de su tiempo. El informe reconoce el valor artístico indiscutible de la escultura. Informe que, al parecer, no ha sido aportado al juzgado. En el documento se recomienda no retirar el monumento de su ubicación actual, pero aconsejan que se actualice el significado del mismo. Precisamente, su resignificación es una de las propuestas de la Comisión de Memoria Histórica municipal, decisión que está a la espera de recibir los estudios citados.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz siempre se ha defendido que la Ley de Memoria Histórica, en la parte referente a los valores culturales, abre la puerta a mantener el citado monumento. En su momento, se habló incluso de cambiar el sentido del conjunto, dedicándolo a la paz o motivos similares. Opción esta fuertemente contestada por las asociaciones de memoria histórica, que defienden que, de quedarse, ha de dejarse claro a quién está dedicado.

Vandalismo

Hace ya dos años, el Monumento a Franco sufrió un importante acto vandálico al aparecer manchado, casi al completo, por pintura roja. El Ayuntamiento procedió entonces a su limpieza total y desde entonces no se habían repetidos actos similares. Sin embargo, quien pasee estos días por los alrededores del conjunto escultórico de Juan de Ávalos que se alza entre la confluencia de la Rambla de Santa Cruz y la avenida de Anaga, puede observar cómo el ángel ha vuelto a ser pintarrajeado, también con pintura roja, que ha sido arrojada contra la escultura. La obra está a la espera de que los servicios municipales procedan a su limpieza.