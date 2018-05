Tomás Padrón: “La Agrupación Herreña Independiente debe ir sola en las elecciones de 2019”

El líder histórico de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) atiende la cita con DIARIO DE AVISOS a la hora acordada, las 12.00 horas del pasado viernes. Reconoce que le costó decidirse, mientras intentamos “ajeitar” el artilugio para grabar la entrevista. Palabra canaria, puntualiza. Se siente cómodo en la “jerga” de los magos, pero cambia de registro en cuanto comenzamos a enfocar la conversación. Cuestión de saber, desde el punto de vista del expresidente del Cabildo de El Hierro y exdiputado autonómico, si los partidos emergentes pueden derrumbar una obra que, entre otros, construyó él desde la Isla del Meridiano a finales de la década de los 70.

-¿Cómo recuerda el nacimiento del nacionalismo en Canarias?

“El nacionalismo de las agrupaciones nace en Fuerteventura con Asamblea Majorera. Luego en El Hierro, en el año 1979, cuando una agrupación electoral pretende presentarse a las primeras elecciones locales en el Cabildo; de ahí nace después el partido político: Agrupación Herreña Independiente (AHI). Más tarde, se genera la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), cuando se disuelve la Unión del Centro Democrático (UCD). Los intentos en Gran Canaria siempre fueron difíciles de aglutinar en un partido nacionalista de carácter insular. Al final, entran todos para crear las Agrupaciones de Independientes de Canarias (AIC). Entran todos, pero la AHI se mantiene a la expectativa”.

-Es decir, ¿la construcción de Canarias como la suma de siete cabildos?

“Para la organización administrativa es fundamental. De hecho, yo siempre mantengo que si la preautonomía que nace en el 78 en Las Cañadas, hubiese nacido en el 79 después de haberse elegido democráticamente los cabildos y los ayuntamientos de Canarias, el Estatuto de Autonomía no sería el que es hoy. Pero, claro, en aquel momento, los apestados de la política eran los que venían del régimen anterior, los presidentes de los cabildos y los alcaldes. Y, dominada la situación, los amantes padres de la patria eran los recientemente elegidos a nivel nacional, los diputados y senadores”.

-¿Cómo se negoció el número de diputados en el Parlamento?

“Curiosamente, en aquel momento en las discusiones de pasillo, se subió a 60 el número de diputados. Se negoció con el Partido Comunista de Canarias (PCC) que lideraba José Carlos Mauricio. Entendieron que para que el PCC accediera al Parlamento, había que llegar a 60. Si eran menos diputados, sus posibilidades eran mínimas. Así se juegan a veces estos temas de los números. Nos preguntamos si ahora que piensan subir a 10 más, es para que entren algunos que no entrarían con la actual ley electoral”.

-¿Cómo ve la modificación de ley electoral?

“Obedece, como es lógico, a que los que han generado un desequilibrio poblacional en Canarias, colocando los asentamientos en las dos islas grandes y, a su vez, en las dos capitales, al tener más cantidad de habitantes, quieren más diputados. Los diputados periféricos nunca se han unido para votar contra las dos grandes, ni las dos grandes en contra de las cinco pequeñas. Eso se estableció así, como un equilibrio de representación, porque la autonomía nace desde el recelo, desde la desconfianza, especialmente, entre las dos islas grandes”.

-¿Entiende que se incrementen 10 diputados en el Parlamento?

“Ahora sí tenemos que estar de alegría. Tenemos diez diputados que van a proceder del espacio exterior, que no van a ser nacidos en islas, que no van a ser diputados biológicamente puros, que no tienen tendencia insularista para nada y que van a ser unas personas con siete pies y dos cerebros. Cerebros que van a programar en Santa Cruz y en el Puerto de La Luz. Con estos nuevos diputados, no nacidos en islas, se van a terminar los problemas en Canarias”.

-Eso va con mucha retranca…

“El diputado siempre nacerá en alguna isla y si usted tiene que corregir, lo hace por isla. En el País Vasco, que son tres provincias con diferente población y superficie, tienen el mismo número de diputados, 25. Y eso que es una región unicista, no como nosotros que somos islas”.

-¿Qué ley electoral propondría usted?

“Ya nosotros planteamos una ley electoral en la época de Román Rodríguez, que nos la echaron para atrás. Hoy me plantearía que la nueva ley electoral y en aras de los que pregonan una Canarias más igualitaria, contemplara 7 diputados por isla, al margen de la superficie territorial y al margen de sus habitantes, es decir, 49 diputados. Las grandes leyes ya se han desarrollado. Ahora lo que hay es el control al Gobierno y cuatro cosas más, que cuando las tienen que hacer, las encargan a un estudio de la calle. Por lo tanto, más diputados es un error”.

-¿Cómo ve usted que las AHI se puedan diluir dentro de Coalición Canaria (CC)?

“Cuando nosotros entramos en las AIC, nuestra idea era apoyarnos en la isla. Cuando estuvimos dentro y vimos que el caminar no era ese, sino que la tendencia era centralizar de nuevo, nosotros nos marchamos de las AIC. Luego ya se fundó CC. En su arranque, su esquema de funcionamiento pretendía lo mismo, apoyarse en la isla, pero el recorrido que ha tenido no es precisamente ese. En El Hierro, sigue subsistiendo la AHI con un convenio de colaboración que firmamos en su día cuando nos integramos”.

-¿Están o no integrados en CC?

“Hace dos años la AHI modificó sus estatutos. Hubo un debate y en el documento político, la decisión que tomó la asamblea fue dejar sin efecto el acuerdo de integración en CC que se firmó en 2006. Lógicamente, nuestro enfoque de siempre es mantener nuestra propia identidad política, estemos donde estemos. No desaparecer en absoluto ni las siglas de las AHI ni su personalidad política. Hay que hacer esta Canarias única como pueblo, pero desde cada territorio. La tendencia es a generar dos Canarias, dos islas grandes poderosas donde han acumulado todos los servicios de este Archipiélago y cinco que estamos subsidiados. Contra eso tenemos que seguir luchando, porque la periferia ha entregado un poco sus armas en ese sentido”.

-Para que me quede claro, sería en 2019, con el auge de Ciudadanos, el momento de desvincularse totalmente y a posteriori ver qué le podría interesar más a la AHI…

“Creo que eso lo tendrán que decir los órganos actuales de la AHI”.

-Ya, pero le pregunto a usted.

“Personalmente, por supuesto. Apuesto por una identidad propia, específica, sin ataduras de nada ni de nadie. Siempre partiendo de la isla como territorio auténtico del Archipiélago”.

-Con lo cual, a usted no le dolerían prendas en llegar a acuerdos con otras formaciones políticas que no sea CC…

(Suspira) “Es una pregunta que yo no puedo contestar en este momento. Prioritariamente, sería con los partidos de estructura nacionalista”.

-Me está escurriendo una respuesta clara y mire que le he puesto el símil con la Agrupación Socialista Gomera. ¿AHI en 2019 debería ir sola?

“Esa es mi posición particular. Totalmente de acuerdo en que tiene que ir sola en 2019”.

-¿Cómo ve el fenómeno de los partidos emergentes, como Ciudadanos (Cs)?

“Los partidos emergentes, como pueden ser Cs o Podemos, curiosamente, tienen un chip centralista. Sus actuaciones y posiciones en la política española y en Canarias se van enfocado a esa recentralización. Si no hay por parte del nacionalismo una actitud de comunión, de organización y de unión para afrontarlo, corren el riesgo de desaparecer del mapa canario”.

-Cambiemos de asunto. ¿Cómo se gestó el proyecto de Gorona del Viento?

“En 1981 no se hablaba de energías renovables ni de medio ambiente. Unelco se decide y pone a Ricardo Melchior como responsable del departamento de renovables. Se considera que El Hierro es el lugar más adecuado para estudiar una posible central de producción de energía limpia por sus dimensiones de superficie y de población. Pero, sobre todo, porque era el sitio donde más cara se producía la energía en Canarias en aquel momento. A mí la idea me gustaba. Cuando se va Ricardo, el proyecto lo archivan. Pero a mí me gustaba, como técnico, como delegado de la empresa y como político. Y lo de gustarme como político fue, pasado el tiempo, como un hecho que puede considerarse importante en el sentido de que yo seguía manteniendo con mis jefes que el proyecto había que sacarlo adelante”.

-¿Cómo le hicieron caso, entonces?

“Lo normal es que los jefes me hubiesen mandado al carajo, pero, me respetaban, creo yo, por el hecho de ser presidente de la Isla. Al final, se pasó desde Unelco a la Consejería de Industria y luego al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). De ese recorrido técnico, logramos en el año 2000 una entrevista en Bruselas con Loyola de Palacios”.

-¿Loyola de Palacios (PP) fue la clave?

“Ella lo ve tremendamente positivo y aporta dos millones de euros para seguir con el proceso definitivo. Cuando sale a la luz pública, todas las puertas, que hasta ese momento teníamos cerradas en Canarias y en el Estado, se nos abren de par en par, porque lo apoyaba la comisaria de Energía de la Unión Europea”.

-¿Hubo más apoyos?

“Cuando viene Zapatero en 2005 a El Hierro, le presentamos el proyecto y nos dice, públicamente, que lo apoya. Al final de ese año, se estaban negociando los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2006. Paulino Rivero, que era diputado de CC, presentó una enmienda y se la rechazaron. En un receso, entra Zapatero al Congreso y le comenta a Paulino que venía de inaugurar un tramo del AVE. Paulino aprovechó para recordarle el proyecto de Gorona. El por entonces presidente del Gobierno de España, le da instrucciones a Rubalcaba, que era el presidente de la comisión, para aprobar dicha enmienda para Gorona de cinco millones de euros. Al año siguiente, se firma el convenio con el Ministerio de Industria por 35 millones de euros”.

-¿Podría ser uno de los proyectos más importantes que se hayan realizado en las Islas?

“Considero que es el proyecto más importante de la historia de Canarias, porque el hecho de ser el propietario de la energía con combustible natural nuestro a coste cero, no es fácil que se encuentre en ningún lado”.

-¿Qué otros objetivos tiene Gorona?

“Al menos ese es el objetivo que tiene Gorona y, si a su vez, eso nos sirve para desalar agua, muchísimo mejor. Este sistema tiene necesariamente que seguir ampliándose en el resto de nuestras islas, pero no con intermedios en el desarrollo de las renovables, sino directamente con una apuesta clara y decidida de que las energías alternativas son el futuro y de que el fuel es el pasado”.

-¿Entiende la implantación del gas?

“No entiendo la necesidad de ese intermedio. El ciclo combinado ha estado ahí muriéndose de risa. Si la apuesta son las renovables, no andemos con atajos”.

-¿Qué siente usted cuando El Hierro se suministra con renovables?

“La idea es de 1981 y se inauguró en 2014. El recorrido que tuvo fue muy largo y duro. Al ver este proceso, la satisfacción me desborda. Visto Gorona del Viento, ya puedo morir energéticamente tranquilo”.

-¿Qué opina de los problemas de las carreteras en Tenerife?

“La tendencia es siempre construir más carriles, más rotura de territorio para ampliar el camino del vehículo, pero al llegar al punto final el embudo se estrecha por muchos carriles que pongas. No se han distribuido bien los servicios en Tenerife ni en Gran Canaria, es mala planificación. No se ha estructurado un desarrollo de la islas grandes, que son las que más acuciantes tienen el problema en carreteras de una manera adecuada a la distribución. Gran Canaria se queja del problema de la carretera de La Aldea de San Nicolás, de esos vecinos que se juegan la vida para salir de la Aldea a hacer cualquier gestión; sin embargo, ya llevan cinco o seis circunvalaciones.

-¿La tasa turística finalista para conservar el territorio, podría ser una solución?

“Estamos en un periodo de borrachera turística impresionante. Nuestra obsesión está en ver cuánto hemos subido respecto al mes anterior. Ese no debería ser el camino, sino un turismo en equilibrio, porque el territorio es el que tenemos. En la aplicación de los criterios correspondientes en el día a día, llámese tasa turística o el que sea, hay que sacarle el rendimiento necesario. El turista viene a consumir agua, el saneamiento, el reciclado, todo esto es una asignatura clave para el desarrollo del sector turístico y para todo eso hay que utilizar energías alternativas. Si vamos a traer petróleo para desalar agua dentro de pocos años, lo llevamos muy mal”.

LA FUERZA DE EOLO COMO MODELO DE VIDA

Tomás Padrón siempre creyó en el viento. Se empecinó en hacer de El Hierro una isla 100% renovable y dejó el proyecto consolidado en la Central Hidroeléctrica de Gorona. Este ingeniero industrial de 72 años ejerce ahora de jubilado. A pesar de su lucidez, a algunos parece molestarle su presencia en el ámbito político. Su base en la isla no sienta bien en los que quieren monopolizar el proyecto de Canarias solo en las islas capitalinas. Cree en la isla como base y forma de entender Canarias. Augura situaciones límites para los nacionalistas si no se unen ante el poder, curiosamente, centralista de los partidos emergentes. Eolo era el dios de los Vientos y vivía en una pequeña isla que podía moverse libremente por el mar cerca de la costa de Eoliasombra. Muchas similitudes con El Hierro y Tomás Padrón. Resulta paradójico que Padrón crease la Agrupación Herreña Independiente, adoptase a Eolo para que nutriese de energía a sus hijos y ahora esos, no le consulten ni respeten. Soplan malos vientos para los nacionalistas, augura Padrón. Solo sobrevivirán si se unen. Eso dice el dios Eolo. A pesar del ninguneo de los suyos, la sombra de Padrón sigue siendo larga y amplia en la Isla del Meridiano, mal que le pese a algunos, incluso, allende los mares.