‘Tus sueños, nuestros sueños’: una atención centrada en las personas

La Unidad de Atención a la Dependencia, del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife, es la responsable de la gestión de la red de Centros de Atención Residencial y Diurna para personas mayores y personas con Discapacidad en situación de dependencia de la isla de Tenerife.

En los últimos años, a través del convenio de colaboración suscrito con la comunidad autónoma para la atención a la dependencia, se ha ido incrementando de forma paulatina el número de plazas existentes. Para ello se ha trabajado en un modelo de atención centrado en la persona.

La población mayor no es una población homogénea, cada persona tiene distintas necesidades, así como distintas expectativas, por lo que desde la Unidad de Atención a la Dependencia, UAD, se planifican unos cuidados diferenciados en los distintos recursos que gestiona. Supone esto la aplicación de nuevos modelos de atención que requieren además de la aplicación de conocimientos especializados, la garantía de un conjunto de apoyos diferentes según las características individuales de las personas, así como asegurar que la persona entiende y puede incorporarse a todas las decisiones que afecten a su cuidado.

La historia de amor de Doña Adela y Don José

Entre los recursos que se supervisan desde la UAD se encuentra el Centro Sociosanitario Santa Cruz, gestionado por Aeromédica Canaria, donde se trabaja con el mismo modelo de atención residencial que pone el foco en el usuario. Dentro de este modelo, Aeromédica ha dado un paso más con el proyecto Tus sueños, nuestros sueños, en el que a los mayores sin deterioro cognitivo (y en caso de tenerlo, a sus familias) se les pregunta qué sueños tienen, qué les gustaría haber hecho y no han podido hacer en su vida o qué no pueden hacer ya, por vivir en un centro. Es aquí donde se descubre la historia de amor de doña Adela y don José. Se casaron en Taganana el 10 de mayo 1953, y en aquel entonces no pudieron hacerse ni una sola foto de boda, pues solo había un fotógrafo y Santa Cruz quedaba muy lejos. Ahora cumplen 65 años de casados y, gracias al esfuerzo del equipo del centro, han podido renovar sus votos y compartir ese momento con su familia.

Centros de nueva construcción

El Cabildo de Tenerife firmó el pasado 8 de enero con el Gobierno de Canarias el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias para Tenerife (2017-2020) que supone la creación de casi 1.500 plazas sociosanitarias en la Isla. Se trata de recursos residenciales y/o de día para personas mayores y con discapacidad. Este convenio, financiado entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, cuenta para la Isla con un presupuesto global de 90 millones de euros; que financia el Cabildo en el 44,5% (40 millones de euros) y el Gobierno, en el 55,5% (50 millones de euros).

En base a este plan, en Tenerife se ejecutarán 11 centros sociosanitarios de nueva creación y se construirán cinco para reemplazar a otros ya existentes que, por deterioro u obsolescencia, precisan sustitución. La ampliación de otros recursos también permitirá disponer de nuevas plazas.

Los centros sociosanitarios de nueva construcción que recoge este plan de infraestructuras en la Isla son los de Arona, La Laguna, San Miguel, Arico, Santa Cruz y Febles Campos II, así como la residencia de autismo en La Laguna y las residencias de mayores de Guía de Isora y Granadilla. Se incluye también la residencia para personas con discapacidad de Buenavista del Norte y el Centro de Día de Anaga.

Así mismo, el Plan recoge la construcción de centros que sustituirán a otros ya existentes que, por otras necesidades, precisan un nuevo edificio. Incluye el nuevo Hospital Febles Campos, el nuevo CAMP La Cuesta, la residencia de mayores de Ofra, en Santa Cruz; el nuevo Hospital de la Santísima Trinidad (La Orotava) y el Centro Sociosanitario de Garachico.

Por último, se ampliarán centros sociosanitarios actuales. Se trata de los de La Matanza, Santa Úrsula y La Guancha. Se incluye aquí el centro sociosanitario de La Victoria de Acentejo.