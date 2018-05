Yaiza Rubio: “Es un error pensar que las pymes no precisan ciberseguridad”

Por Adrián Mesa



Yaiza Rubio es una de las ponentes invitadas esta tarde a la VIII Edición de Tecnológica Santa Cruz 2018. Trabaja como analista de inteligencia en ElevenPaths, la unidad de ciberseguridad de Telefónica Digital, que se encarga de ofrecer soluciones y medidas de ciberseguridad para las empresas y entidades públicas. Rubio también es conocida por ser la primera mujer que ha participado en las conferencias internacionales sobre seguridad informática de DefCON y Black Hat, donde acuden numerosos hackers de todo el mundo.

La analista informática asegura a DIARIO DE AVISOS que actualmente no se puede garantizar el 100% de la seguridad de ningún equipo informático y aconseja a las pymes y autónomos sobre la adopción de medidas contra los ataques cibernéticos. “La gente tiene la sensación de que las que no son grandes empresas no tienen por qué invertir en seguridad; eso es una hipótesis errónea”, añade Rubio.

Los ciberdelincuentes tienen en cuenta que resulta más sencillo penetrar en las empresas sin seguridad, que en aquellas que invierten millones de euros en protegerse. Además, las pymes suelen ver la protección online más como un coste que como una inversión de futuro. “Se trata de prevenir los ataques y de ser conscientes de que van a sufrir problemas”, argumenta la especialista. No recomienda esta medida solo para que las firmas protejan sus datos y los de sus clientes, sino para mantener a salvo la información de las empresas que trabajan con ella, lo que conlleva, según la experta, un necesario control sobre su red de suministros.

Para motivar al pequeño empresariado, ElevenPaths está desarrollando medidas de protección digital cuyo uso no resulte complicado. Según Rubio, buscan crear una seguridad entendible por todo el mundo. “Es lo mismo que para un usuario normal, detrás de cada aplicación de móvil o PC hay un grupo de personas pensando cómo hacerlas cada vez más intuitivas y usables”, explica.

Métodos de infiltración

Los métodos para infiltrarse en las empresas y robar sus datos son múltiples, uno de los más utilizados es el uso de malware, un software malicioso cuyo objetivo puede ser el robo de credenciales, el usuario y la contraseña, con las que el cibercriminal trata de introducirse en el sistema bancario para saquearlo.

También está lo que se denomina el ataque de negación de servicio, utilizado contra las empresas que venden sus productos online. Lo que hace es dejar que un recurso quede innacesible durante un espacio de tiempo, lo que supone cuantiosas pérdidas de dinero. “Es como si alguien, en el mundo físico, cerrara la puerta de tu local y no dejara entrar a nadie a comprar”, apunta Rubio.

Otro de las tácticas más utilizadas actualmente es el fraude al CEO, que consiste en suplantar el correo de un cargo de la empresa y utilizarlo para contactar con el departamento encargado de las finanzas. Luego el cibercriminal solicita que se realice una transferencia determinada de dinero.

“Son muchas las empresas que han perdido dinero así, sobre todo porque es muy difícil identificar, en el momento, si están haciéndose pasar por tu jefe”, detalla Yaiza Rubio.

Arranca Tecnológica Santa Cruz con una mayor apuesta por la calidad

El Teatro Guimerá se convierte esta tarde en el punto central del presente y futuro más inmediato tecnológicamente hablando. Dieciséis ponentes disertarán sobre ciberseguridad, marketing social o comunicación. Un amplio abanico de posibilidades que disfrutarán las 800 personas que han conseguido una de las entradas para asistir al encuentro, agotadas desde hace días. Para los que no estuvieron tan rápidos o que no puedan acceder en directo, Tecnológica Santa Cruz, a través de su página web, pero también de las redes sociales de la Sociedad de Desarrollo, ofrecerá las ponencias en directo. Al término, en la plaza del Teatro Guimerá, ponentes y asistentes podrán debatir más de cerca sobre las cuestiones expuestas en sus respectivas intervenciones.