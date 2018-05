Zara incorpora ropa de la XXL, pero no el ‘pantalón vaquero de Omayra Cazorla’

A esta monologuista canaria -o facebooker, como ella misma se define- jamás se le pasó por la cabeza que su vídeo, fruto de una desavenencia con las tallas de Zara, diera para tanto. Omayra Cazorla acudía el pasado mes de diciembre a una de estas tiendas de moda española con el propósito de comprarse un pantalón vaquero, concretamente de la XXL. Sin embargo, para su sorpresa, ninguna de las prendas expuestas en el local, así como colecciones en su totalidad, incluían la talla demandada.

Fue entonces cuando la humorista decidió dirigirse al propio fundador de Inditex, Amancio Ortega, a través de un vídeo publicado en su cuenta de Facebook, con el “corazón encogido en un puño, arrastrado, pisoteado y de lo último”, en el que pedía que se incorporaran tallas grandes a sus tiendas.

La grabación, que ya supera el millón de reproducciones, no solo ha suscitado interés entre los medios nacionales, sino también al otro lado del océano Atlántico. Omayra ha reconocido a este periódico que “jamás me imaginé el impacto que ha tenido la petición”, pero, a su vez, ha explicado que “el referirme al magnate (Amancio Ortega) de una forma personal y natural” ha podido influir en la popularidad que ha conseguido la misma. Además, agradece el enorme apoyo que ha recibido la iniciativa, haciendo caso omiso a las pocas críticas existentes; un hombre le preguntó por qué directamente no hacía deporte.

Ahora, la nueva colección de Zara ha incluido ropa de la XXL. Unas veinte prendas, entre ellas blusas, vestidos o una chaqueta, se incluyen en el nuevo tallaje de la cadena de moda, pero, de momento, ni un solo pantalón vaquero. Es por ello que la monologuista, agradecida por la innovadora integración para mujeres más grandes, no pierde la esperanza: “por pedirte Amancio, que veo que estás atento […], vamos a definir el concepto; un vaquero normal, una tela vaquera con un pizquito más de tela”.

Omayra Cazorla, que estudió Arte Dramático, ha sabido aprovechar las redes sociales para darse a conocer. Gracias a sus vídeos en su comunidad de Facebook, que cuenta con más de 100.000 seguidores, ha conseguido actuar como monologuista en diversos puntos del Archipiélago y, actualmente, trabaja en un programa de televisión de la cadena pública.