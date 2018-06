Acusan a Educación de “hacerse la loca” con la guardería de El Sobradillo

“Llevan años haciéndose los locos con su compromiso de dotar al barrio con una guardería pública, en un solar que les cedemos gratuitamente y ahora, para colmo, ni siquiera son capaces de contestar a la solicitudes de diálogo de este Ayuntamiento”. Así se expresaba, ayer, el edil de Asuntos Sociales, Óscar García, sobre la falta de respuesta para crear una guardería en El Sobradillo. El edil responderá hoy a una pregunta de Sí se puede sobre este tema.

Según García, “la Consejería de Educación no solo falta a su palabra sino también a la mínima cortesía de contestar al Ayuntamiento de Santa Cruz, a sentarse con nosotros y dialogar”. “Los vecinos de El Sobradillo deben saber -continuó García- que el Gobierno no piensa cumplir y que no tiene la menor intención de dotar al barrio de una guardería, como es su compromiso y su obligación”.

El edil se da por vencido en este tema. “Nos gustaría anunciar otra cosa. Decir que la Consejería está dispuesta a asumir de una vez su promesa de crear plazas de educación infantil en Santa Cruz. De decir que la Consejería respeta a este Ayuntamiento , que representa a una de las dos capitales de la Comunidad Autónoma, con mas de 200.000 habitantes, pero no lo podemos decir. Esta es la verdad”.

Según los datos ofrecidos por la concejalía que dirige García, el 12 de mayo de 2016 y el 16 de junio de 2017 se enviaron a la Consejería de Educación y Universidades sendos escritos en los que se trasladaba a la Consejera la necesidad perentoria de Santa Cruz de Tenerife de incrementar la oferta pública de plazas de escuelas infantiles. Se solicitó la ampliación progresiva , de forma equilibrada en todos los distritos de la ciudad el número de plazas públicas de educación infantil de primer ciclo, al menos hasta cubrir el 20% de la población infantil de 0 a 3 años, en un plazo inferior a los 4 años, para cumplir con los ratios recomendados por la Comisión Europea. También la incorporación de la Educación Infantil de Primer Ciclo al sistema educativo público de forma progresiva y la creación de plazas públicas para cubrir el 10% de la población infantil, en un plazo de un año, dado el déficit existente en el municipio.

El 24 de abril de 2018 se volvió a enviar una carta a la Consejera como continuación de los dos anteriores escritos y, simultáneamente se han realizado diversas llamadas de teléfono solicitando una entrevista del Concejal de Servicios Sociales con la Consejera. Igualmente, el 8 de mayo de 2018 se solicitó una nueva reunión.