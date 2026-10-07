El PSOE lanza una web para que los vecinos recurran el ‘basurazo’: “Bermúdez devolverá el dinero”

El PSOE de Santa Cruz ha lanzado una ofensiva contra la ordenanza municipal que regula la actual tasa de la basura, la cual se ha incrementado en un 50% tras la entrada en vigor de la ley conocida como el basurazo. La portavoz socialista, Patricia Hernández, pidió ayer a vecinos y comerciantes de la capital que recurran los recibos pagados o próximos a pagar dentro del plazo establecido por el Ayuntamiento capitalino y, para este fin, se ha lanzado la web reclamatasadebasura.com, donde los socialistas facilitan a los contribuyentes poder descargar un modelo de recurso de reposición que, tras ser cumplimentado, deberá presentarse en el registro municipal con el objetivo de que “Bermúdez devuelva el dinero una vez que la Justicia declare nula la norma, el 19 de noviembre”.
La socialista recalcó, durante la presentación de la iniciativa, que “la ordenanza municipal presenta múltiples incumplimientos legales. Es chapucera e injusta”. Por ello, aseguró estar convencida de que el Tribunal Superior de Justicia declarará su nulidad tras el recurso presentado por el PSOE derivado por las prisas del gobierno local en “cobrar de más”.
“No vamos a permitir que el Ayuntamiento ni José Manuel Bermúdez se queden con un dinero indebidamente cobrado a los chicharreros. Lo tendrán que devolver y con intereses”, subrayó Hernández, quien además recordó que los vecinos disponen de un mes desde la notificación del recibo para presentar el recurso.
Al respecto, advirtió de que hacerlo fuera de plazo podría convertir el acto en firme y consentido, por lo que defendió que la web pretende facilitar el procedimiento a los ciudadanos, sin necesidad de acudir a los tribunales ni contar con abogado o procurador. El formulario recoge los datos básicos del contribuyente y del recibo y puede registrarse por vía electrónica o presencial.
Hernández criticó el sistema de cálculo de la tasa llevado a cabo por el Consistorio y aseguró que “los vecinos están pagando el doble, además de una parte de los gastos derivados de incumplimientos en los objetivos de reciclaje de la empresa de limpieza. “Se está pagando aquello que debe hacer Valoriza, además por un peor servicio”.
La ex alcaldesa cuestionó que el recibo tenga en cuenta de forma generalizada el número de personas por vivienda. “Si usted vive solo, paga por tres”, criticó, y añadió que el Ayuntamiento utiliza una estimación de tres personas por hogar en lugar de atender a la ocupación real de cada vivienda. Algo que también cuestionó sobre una vivienda vacacional, que “paga lo mismo que el hogar de una persona que vive sola”.
Bonificaciones
Otro de los argumentos esgrimidos afecta a las bonificaciones. Hernández denunció que se ha eliminado la reducción del 10% vinculada al contenedor marrón y que el sistema “no incentiva suficientemente el reciclaje”. Además, criticó la reducción de las bonificaciones dirigidas a personas vulnerables, que “de cero se les obliga a pagar el 10%, lo que se contrapone a las bonificaciones del 95% aplicadas a inmuebles vinculados a la iglesia católica”, alegó.
La socialista también puso en tela de juicio la antigüedad del acuerdo de imposición de la tasa, que se retrotrae a 1946, y sostiene que la ordenanza utiliza datos procedentes de otros municipios, como La Laguna, para realizar los cálculos. A su juicio, estos elementos forman parte de un conjunto de “irregularidades” que deberían llevar a los tribunales a declarar la nulidad de la norma.
Hernández insistió en que presentar el recurso no suspende el plazo de pago. Por tanto, explicó, “se debe de abonar el recibo en los plazos establecidos aunque se haya presentado la reclamación. Pueden pagar y recurrir o recurrir y pagar” porque lo fundamental es que “el recurso se presente dentro del plazo de un mes desde la notificación”.
Asimismo, recalcó el procedimiento judicial abierto.”El contencioso-administrativo presentado por el PSOE sitúa el 19 de noviembre como fecha de deliberación y fallo. Tenemos la convicción plena de que se tumbará la ordenanza y, tras su nulidad, reclamaremos al Ayuntamiento la devolución de las cantidades abonadas por los ciudadanos”, aseveró.
El alcalde acusa a los socialistas de engañar a los vecinos con la basura
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, acusó ayer al PSOE de “engañar” a los vecinos con la tasa de basura, la cual “ha impuesto el propio Partido Socialista desde el Gobierno del Estado, y de la que, ahora, los socialistas de la capital, liderados por Patricia Hernández, pretenden desentenderse acusando al Ayuntamiento de cumplir la ley que el propio Pedro Sánchez ha impuesto”, alegó el regidor.
Bermúdez denunció que “la misma tasa que Sánchez nos han impuesto a todos, incluido a mí, a través de una ley desproporcionada, y mal hecha, es la que Patricia Hernández asegura que debemos dejar de aplicar, que incumplimos la ley” y, además, advirtió a los ciudadanos que “extremen las precauciones” en la cesión de sus datos a terceras personas, como es el caso de la web presentada ayer por los socialistas para que los contribuyentes reclamen los recibos pagados de la basura.
El alcalde señaló que “siempre he cumplido con la ley, por injusta que me parezca, y lo voy a seguir haciendo, tanto en su aplicación como en las posibles consecuencias que se deriven del actual proceso judicial en el que se encuentra inmersa la ordenanza”.