Demolición de las canchas de bochas de Santa Clara para crear espacio urbano

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife demolerá y retirará las actuales canchas de bochas de Santa Clara, en Ofra, actualmente en desuso, con el fin de dejar el espacio despejado y acondicionado para su posterior utilización. La actuación cuenta con un presupuesto de 36.611 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro semanas. Esta infraestructura, rehabilitada en 2020 por la ex alcaldesa socialista, Patricia Hernández, desaparecerá para reconvertirse en espacio urbano accesible.
El gasto para las obras, aprobado en Junta de Gobierno municipal, contempla el desmontaje de los elementos existentes en las instalaciones, entre ellos las marquesinas, bancos y componentes del alumbrado, así como la demolición del cerramiento perimetral, muretes, bordillos y pavimento asfáltico.
Asimismo, la intervención incluye la retirada y correcta gestión de los residuos generados durante los trabajos, además del desmontaje de las luminarias, báculos y líneas eléctricas asociadas a las antiguas canchas.
Una vez completadas las labores se procederá a la reposición de la superficie mediante aglomerado bituminoso, incluyendo el correspondiente riego, con el objetivo de dejar el espacio acondicionado y en unas condiciones adecuadas para su futura utilización. Los trabajos incluyen también la adaptación de las arquetas existentes y todas aquellas actuaciones complementarias necesarias para garantizar la correcta ejecución de la reposición del firme.
La accesibilidad también se verá mejorada en el distrito Ofra-Costa Sur. Por un lado, se ejecutará, durante cuatro semanas, un nuevo paso de peatones en la calle Maximino Acea Perdomo, en su cruce con Hernán Cortés, que incluirá la adecuación de los rebajes de las aceras y de la mediana central, la instalación de pavimento podotáctil y la correspondiente señalización horizontal y vertical.
Además, se actuará en el Camino del Hierro, en el entorno de la iglesia de Santa Teresa de Jesús, para prolongar y regularizar provisionalmente la acera existente y garantizar la continuidad del recorrido peatonal. Los trabajos, de cinco semanas de duración, contemplan la renovación del pavimento, la preparación de la base, la adaptación de arquetas y la ejecución de las rampas necesarias para mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad.
El presupuesto estimado es de 10.944 euros y 17.062 euros, respectivamente. Este paquete de actuaciones se suma a las recogidas en el proyecto Impulso Urbano con el que el Ayuntamiento de Santa Cruz está actuando en los espacios públicos del municipio.
Centro-Ifara
Mientras, el distrito Centro-Ifara está estudiando un total de 27 calles para su posible inclusión en la planificación de reasfaltado de 2027, dentro del Lote 3 del Acuerdo Marco municipal de rehabilitación de firmes.
El análisis permitirá determinar las necesidades de renovación del pavimento en estas vías y concretar, en su caso, el alcance de las posibles intervenciones, orientadas a mejorar las condiciones de circulación y la conservación del viario.