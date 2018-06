Bryan Acosta sorprende y dice estar a la espera de un Primera

Sorprendentes declaraciones realizadas por Bryan Acosta en su país. El mediocentro hondureño concedió una entrevista a Mesa Redonda de TVC y aseguró que está esperando que le llegue una oferta de Primera División, a pesar de que tiene contrato en vigor con el CD Tenerife hasta el 2022, y que el club blanquiazul le ha pedido referencias de otro jugador de su país.

Lo más llamativo son sus afirmaciones acerca de sus objetivos de futuro. Acosta es indiscutible para Joseba Etxeberria y para el proyecto deportivo de la próxima temporada es un pilar fundamental. No obstante, el jugador no parece coincidir con esa idea. “Ofertas de Primera División no tengo. Tengo cuatro años de contrato. El otro mes podré saber algo si se me da la oportunidad en Primera. Confío en Dios para que alguien se fije en mí y si no, pues seguirme mostrando hasta el momento”, dijo el futbolista.

Luego desveló que la dirección deportiva, liderada por Alfonso Serrano, le ha consultado por otro jugador hondureño: “Me han preguntado por un jugador hondureño, pero es el club el que sabe. Nosotros solo damos referencias de la persona que nos preguntan”.

También se refirió a su nueva posición sobre el campo, por detrás del delantero. Una demarcación en la que empezó a colocarle el preparador vasco. “Me sentí cómodo ahí. Es una posición que estoy frente al marco, donde tengo la oportunidad de rematar y donde hay mucho gol. La verdad es que la supe aprovechar”, dijo al respecto. Igualmente que el fútbol español es “difícil” y diferente al de su país, pero se ha sabido adaptar. “Cuando el técnico llegó, nos implementó lo que él quería. Aunque no arranqué jugando, ya para el segundo encuentro me puso en una posición distinta, aproveché la oportunidad y me quedé ahí”, explicó.