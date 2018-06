Carlos Abad deberá buscar una salida en forma de cesión

El CD Tenerife dio a conocer en la mañana de ayer la situación contractual de los jugadores de la actual plantilla, que está compuesta por 20 jugadores que tienen contrato en vigor para la venidera campaña. No obstante, no todos seguirán cuando, allá por el mes de agosto, arranque la nueva temporada en LaLiga 1/2/3.

El club descartó que vayan a continuar Iñaki Sáenz y Víctor Casadesús. Ambos finalizaron su relación contractual y el club no se les ofrece la renovación. Esta postura de la entidad contradice las últimas valoraciones realizadas por el propio delantero mallorquín, quien aseguró recientemente que Joseba Etxeberria le había planteado que se quedase, por lo que se estaba replanteando su idea inicial de irse de la Isla. De esta manera queda claro que es el club el que no quiere que Casadesús se quede en un sitio en el que no está satisfecho, como él mismo ha llegado a reconocer.

Tampoco jugarán con la camiseta blanquiazul Samuele Longo y Álex Mula, ya que los dos concluyeron sus plazos de cesión y vuelven a ser propiedad del Inter de Milán y del Málaga.

Vitolo es el único jugador con vinculación en vigor con el que el club desea establecer una negociación para rescindir su contrato, ya que el preparador vasco no cuenta con el capitán canterano.

Otro descartado es Omar Perdomo, quien firmó por cuatro campañas con el Nástic de Tarragona el pasado verano. Sin embargo el Tenerife se reservó una opción para repescarlo, gratis, tras pasar el primer curso en el cuadro catalán.

El club insular informó ayer al grancanario que no cuenta con sus servicios, por lo que ahora el extremo deberá decidir si sigue en el Nástic, donde siempre ha dicho que está contento, o probar con un cambio de aires. Llegó a disputar 17 partidos con el cuadro tarraconense.

Otro caso por resolver es el del guardameta Carlos Abad-Hernández Trujillo, que solo ha jugado cuatro partidos de Liga en el presente curso. El jugador tiene claro que no quiere seguir a la sombra de Dani Hernández en la portería blanquiazul, por lo que entiende que la mejor salida para él es salir de la Isla. Ahora bien, queda por negociar los términos de esa marcha.

En este mismo sentido, el club informó ayer que es partidario de prolongar su contrato y luego estudiar una posible cesión. El portero canterano tiene un buen cartel y, a priori, no tendría muchos problemas en buscar acomodo en otro equipo, ya sea español o de fuera del país.

En el club entienden que es el portero del mañana, pero tampoco quieren que se estanque, por lo que es necesario que siga acumulando experiencia en otro equipo.

Nada se comenta en este informe de la situación de Jorge. El defensa central canterano tiene el cartel de transferible y Serrano está deseoso de escuchar ofertas, pero no va a descartarlo para no abaratar el producto. El secretario técnico de la entidad blanquiazul, Alfonso Serrano, ampliará todos estos datos y ofrecerá nuevos detalles en una rueda de prensa que ofrecerá el 12 de junio, a partir de las 11:00 horas, en el Heliodoro Rodríguez López.

Próximamente también se conocerán los nombres de los jugadores de las categorías inferiores que realizarán la pretemporada junto a los profesionales del primer equipo. Estos nombres se sabrán cuando el CD Tenerife B finalice su participación en las eliminatorias de ascenso.