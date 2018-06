Dario Grandinetti: “Las series son una alternativa al cine cada vez más dignas y con mayor calidad”

Darío Grandinetti (Rosario, 1959) se ha labrado un nombre propio fuera de su querida Argentina y ya forma parte de las caras más conocidas del panorama cinematográfico español, con películas como Hable con ella y Julieta, del director manchego Pedro Almodóvar. Ahora se une a uno de los proyectos más ambiciosos de Movistar+, una serie de intriga policiaca que se rueda en la isla canaria que le da nombre, Hierro.

-Nos han dicho que se ha interesado por el cultivo del plátano…

“Sí, he ido a mirar un poco de qué se trata la actividad del cultivo del plátano, pero fue una primera aproximación. Voy a hacer algunas un poco más profundas para prepararme el personaje ”.

-Su personaje llega a El Hierro, se lleva a la más guapa y genera odios entre los residentes. ¿Puede darnos algunas pinceladas del mismo?

“Sí, pero también porque trae un pasado con algún tema con la justicia y eso, cuando ocurre lo que ocurre lo convierte en el primer sospechoso. Es un personaje muy rico para actuar porque no es el típico villano de la historia, sino que está cargado de registros y al espectador de la serie le va a generar cierta empatía. Sobre todo con la empatía que establece con la jueza (Candela Peña). No es una amistad ni mucho menos. Ahí se miden, se observan, son un poco parecidos, son los dos de afuera. En cualquier pueblo pequeño, el forastero es alguien al que le cuesta ganarse la confianza de los locales”.

-Como argentino, ¿se ha sentido forastero en Canarias?

“Llevo muchos años viniendo a España y no tengo más que agradecimientos y resaltar el buen rollo y lo bien que se me me trata. No me siento forastero”.

-¿Hasta dónde llega el nivel de exigencia, tanto en lo físico como en el desarrollo intelectual del personaje?

“No debe olvidarse que para cualquier persona, el hecho de permanecer fuera de casa tiene lo suyo. Yo, personalmente, siento que es un desafío. Hay que estar a la altura porque es un proyecto que viene trabajándose desde hace mucho tiempo. Es buenísimo ver la cara de felicidad del director, de los productores que están viendo que de verdad esta serie se está haciendo realidad. Considero que hasta llegan a ser un poco masoquistas, porque precisan dar forma a algo que ni siquiera está dibujado ni esbozado. Esperemos estar a la altura de ese sueño tan grande”.

-¿Cómo le llegó el proyecto?

“Por intermedio de mi agente. Me mandaron dos guiones, me gustaron mucho y acá estoy. Fue todo fue muy rápido porque estaba trabajando en una serie en Argentina, la estaba terminando y estaba planificando unas cortas vacaciones en Madrid y de golpe apareció esto y en menos de un mes me decidí. Además, llegó justo en un hueco que yo podía, pero si el rodaje se extendía hasta septiembre no sabía si iba a poder unirme al proyecto”.

-Se podría decir que la televisión le está ganando la partida a las salas de cine gracias al nivel de producción de los proyectos, como el de esta serie.

“Hace unos años, cuando veíamos Breaking Bad decíamos ‘bueno, será lo que se viene, en el futuro también lo viviremos nosotros’. Pues ya llegó. Estamos en un momento de crisis mundial que afecta a la industria del cine, en alguna medida por las producciones y coproducciones, porque hay cada vez menos apoyo de los estados y cuanto más de derecha sean, menos aún. Y aparecen estas nuevas alternativas, como son las series de televisión cada vez más dignas y de mayor calidad, hechas no como se hacía tradicionalmente la televisión, sino de otra manera. Ahora te tomas casi cuatro meses para rodar ocho capítulos y todo en escenarios naturales, nada de platós construidos reproducciendo nada. En Hierro, el platanal será un platanal, las casas son casas reales, lo mismo pasa con las iglesias, el puerto y Tenerife será Tenerife”.

-¿Es una serie de desarrollo de personajes?

“Sí claro. Aparecen los conflictos personales, pero también del lugar, porque la serie se escribió a partir de El Hierro. Es cierto lo que decía el productor, Alfonso Blanco (Portocabo). Primero eligieron el sitio donde contar la historia y a partir de ahí se escribió, desarrollándose en El Hierro y no en otra isla. Los actores son todos de aquí, canarios, y los personajes tienen su idiosincrasia. El plantel está plagado de actores canarios, con su acento, salvo los tres personajes que no lo son, y esto le da más verdad”.

-¿Cuáles son sus próximos proyectos profesionales?

“Estoy esperando la confirmación de una película que me tiene muy entusiasmado, aunque como decía por las dificultades del cine se está armando todavía la producción, pero seguramente se filme a principios de 2019. Y alguna cosa ahí en teatro que no puedo contar”.