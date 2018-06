El Arona renuncia a la Superliga

El Club Arona Voley informó ayer que renuncia a participar en la Liga Iberdrola de voleibol femenino la próxima temporada. En un comunicado, la entidad aronera explica que no competirá en la máxima categoría del voleibol femenino nacional por motivos económicos. “A lo largo de los últimos meses hemos intentado, de forma infructuosa, encontrar recursos económicos para afrontar con garantías una competición de tal calibre. Desgraciadamente este esfuerzo no ha dado resultados y no podremos contar con el apoyo económico suficiente que podrían haber brindado determinadas entidades privadas”, destaca ese comunicado.

El presidente del club, Jaime Fernández Barros, reconoció a DIARIO DE AVISOS que “hemos tomado una decisión realista ante la situación económica actual. Yo no me voy a meter en más tinglados de pólizas y créditos para comenzar a gestionar un equipo. Al final siempre es uno el que se encarga de hacer esos esfuerzos y luego a esperar a ver si cobras”.

De esta manera, el equipo que la pasada campaña logró el subcampeonato de la Copa de la Reina y el tercer puesto en la liga regular, no competirá en la élite nacional. Pero esta decisión no se toma de un día para otro. Fernández Barros reconoce que “desde febrero realizamos un análisis de cómo estaba la situación en la Superliga y hablé con el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Arona. Le avisé que así era muy difícil tener un equipo en esa categoría. Después llegaron los éxitos, pero siempre mantuve que el 11 de junio, que era el día de la renuncia, si no había liquidez de empresas para poder hacer frente a los primeros pagos federativos y demás, no seguiría adelante. Esto no ha sido un enfado o un motivo de presión. Esto viene de un análisis muy profundo y realmente la decisión estaba tomada desde hace tiempo”, explicó el veterano dirigente.

A partir de ahora, el Club Arona Voley sigue adelante con su cadena de filiales y con el equipo masculino.