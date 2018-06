Este es el Gobierno de Pedro Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá 17 ministerios, cuatro más que el último Ejecutivo de Mariano Rajoy, que optó en esta última legislatura por 13 carteras. El líder del PSOE ha configurado un Gabinete con once mujeres ministras, frente a las cinco del último Gobierno ‘popular’, y ha confiado a Carmen Calvo la única vicepresidencia.

Además de la vicepresidencia única, Carmen Calvo asume el Ministerio de Igualdad; María Jesús Montero asumirá Hacienda; Nadia Calviño se encargará de Economía; Meritxel Batet estará al frente de Política Territorial y Función Pública; Carmen Montón llevará Sanidad; Teresa Ribera ostentará Transición Ecológica; Magdalena Valerio, de Empleo; Reyes Maroto Industria, Comercio y Turismo; Dolores Delgado será la titular de Justicia y Margarita Robles, la de Defensa. Isabel Celaá será ministra de Educación y portavoz.

Asimismo, José Luis Ábalos se encargará de Fomento; el astronauta Pedro Duque asumirá la cartera de Ciencia y Universidades; Josep Borrell será el ministro de Asuntos Exteriores; el juez Fernando Grande-Marlaska asumirá Interior; Luis Planas Agricultura, Pesca y Alimentación y Maxim Huerta el de Cultura y Deporte.

De este modo, de un total de 17 carteras, once estarán dirigidas por mujeres, lo que convierte al Ejecutivo en no paritario, teniendo en cuenta que la definición burocrática de la paridad es contar con al menos un 40% de mujeres y en este caso, son los hombres quienes no llegan a representar el 50% del Consejo de Ministros. Es así el Gobierno de democracia con más mujeres y en carteras consideradas de mayor peso.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA, CIENCIA E IGUALDAD

Entre las principales novedades del diseño de este nuevo Ejecutivo figura el Ministerio de Transición Ecológica. Es destacable asimismo que Sánchez haya decidido vincular la política de Universidades a las de Ciencia e Innovación, en lugar de mantener este área en el marco del Ministerio de Educación, tradicionalmente a cargo de estas cuestiones, aunque entre sus propuestas para ‘un acuerdo de país’ figuraba el objetivo de fomentar la movilidad y la colaboración entre centros universitarios, organismos de investigación y entidades.

Respecto al Ministerio de Igualdad, adquiere ahora una dimensión que no tuvo cuando lo creó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, ya que Sánchez ha dado a su titular, Carmen Calvo, también la vicepresidencia del Gobierno. No en vano, ella viene defendiendo que la violencia contra las mujeres “es el principal problema de España”.

Otra de las decisiones que ha adoptado el nuevo presidente del Gobierno es separar las carteras de Hacienda y Economía, que se unificaban en el mismo ministerio tradicionalmente, y recuperar el departamento de Cultura con entidad propia, pues durante las dos legislaturas del Partido Popular estaba bajo gestión del titular de Educación y Deportes.

17 MINISTERIOS Y HASTA TRES VICEPRESIDENCIAS CON ZAPATERO

En la primera Legislatura gobernada por José Luis Rodríguez Zapatero (2004/2008), el diseño del Ejecutivo estableció 16 ministerios –dos más que en la etapa anterior, cuando el portavoz era ministro pero sin cartera– con dos vicepresidencias, una política (portavocía y Ministerio de la Presidencia) y otra económica que ejercía el ministro de Economía y Hacienda. Vio la luz en aquella etapa el inédito en democracia Ministerio de la Vivienda y se estableció una cartera exclusiva de Cultura.

Para la segunda Legislatura, Zapatero mantuvo la estructura de las dos vicepresidencias, aunque amplió a 17 el número de carteras al crear los ministerios de Igualdad, el primero en la Historia de sus características, y de Ciencia e Innovación.

Otra de las novedades de aquella etapa fue el ascenso de la política migratoria a rango ministerial, con el renombrado Ministerio de Trabajo e Inmigración, y la fusión de las competencias sobre la agricultura, la pesca, la alimentación y la gestión medioambiental en un único departamento, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Sin embargo, esta estructura no sobrevivió a la Legislatura. En 2010 se añadió una tercera vicepresidencia, la de Política Territorial y Administración Pública en coincidencia con el ministerio homónimo y se suprimieron las carteras de Igualdad, que pasó a ser una secretaría de Estado, y Vivienda.

LOS 13 MINISTERIOS DE RAJOY

El Consejo de Ministros de Zapatero se redujo así a 15 asientos, que serían 13 en la primera etapa de Gobierno de Mariano Rajoy, y hasta la fecha: La Legislatura actual, que comenzó oficialmente el 4 de noviembre de 2016, se articulaba en torno a una Vicepresidencia única y 13 ministerios, incluyendo el de la Presidencia.

El ejecutivo estaba así compuesto por las carteras de Asuntos Exteriores y de Cooperación: (Alfonso Dastis), Justicia (Rafael Catalá), Defensa (María Dolores de Cospedal), Hacienda y Función Pública (Cristóbal Montoro), Interior (Juan Ignacio Zoido) Fomento (Íñigo de la Serna), Educación, Cultura y Deporte: (Íñigo Méndez de Vigo, que además era portavoz del Gobierno) y Empleo y Seguridad Social (Fátima Báñez).

Completaban la lista los ministerios de Energía, Turismo y Agenda Digital (Álvaro Nadal), Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Isabel García Tejerina), Economía, Industria y Competitividad (Román Escolano) y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Dolors Montserrat).