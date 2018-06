Afonso: “La abstención de CC en la censura ha sido una decepción muy grande”

Es una de las apariciones más interesantes de los últimos años en la política tinerfeña. Llega desde el Norte y, con su compañero de filas Manuel Domínguez, simboliza el avance municipal del Partido Popular en esta parte de la Isla. Por ahora, su primer mandato como alcalde del Puerto de la Cruz transcurre sin aparente desgaste para su imagen de líder emergente, quién sabe si llamado a responsabilidades mayores. Por ahora, Lope Afonso (Puerto de la Cruz, 1979) está centrado tanto en la gestión municipal como en ayudar a su partido en las lides regionales.

-Siendo un abogado laborista que milita en el PP, imagino que defenderá la controvertida reforma laboral impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

“Por supuesto”.

-¿Podría decirme algún aspecto en que se equivocan quienes la critican?

“Por ejemplo, es falso que la reforma laboral del PP haya supuesto la pérdida de derechos laborales”.

-Entonces, ¿qué ha pasado con los convenios, o por qué abundan ahora los empleos con condiciones precarias?

“Básicamente, lo que se ha logrado es flexibilizar el mercado laboral español, que estaba desfasado si se comparaba con los países de nuestro entorno. En cuanto a los trabajos en precario, ya existían antes de la reforma. Sobre los convenios sectoriales, la reforma permite ahora que las empresas tengan un margen mayor, y ha terminado con situaciones injustas, como por ejemplo era que se aplicase a pequeños negocios un convenio diseñado para una gran empresa”.

-Sin embargo, hasta el propio Mariano Rajoy recibió en La Moncloa a las representantes de un colectivo como las camareras de piso, las famosas kellys, que simbolizan esa precariedad de los empleos actuales. ¿Se pasaron de frenada con los cambios, o hay empresarios que se aprovechan para otra cosa?

“Es verdad que, en general, las camareras de piso tienen una realidad dura, y que están mal retribuidas. Pero en Tenerife hay un convenio de hostelería justo, con salarios razonables para este colectivo. El problema radica en su carga de trabajo, tan considerable que acaba provocando un alto nivel de absentismo dados los efectos que termina provocando a las trabajadoras. Déjeme añadir que la reforma laboral se aprobó en un momento en que era necesario reactivar la economía. Cuando la recuperación se consolide, está claro que hay que adoptar nuevas medidas para que los empresarios puedan mejorar los salarios actuales”.

-Usted conoce lo que es trabajar desde chico. ¿Le apretaban mucho en el negocio familiar?

“(Sonríe). Era una tienda que se llamaba Mar y cumbre, aunque muchos la conocían como Fotopesca. Me encantaba ir por la tarde y ayudar a mi padre. Con el paso del tiempo llegué a atender al público. Luego me he dado cuenta de que eso me ayudó a ser más extrovertido, a saber más de la vida”.

-¿Cómo se las ingenió para que no le perjudicara en sus estudios?

“Me ayudó mucho que la tienda estuviera muy cerca de Los Agustinos, a escasos cien metros de distancia. Por eso me daba tiempo para terminar las clases, jugar un rato y luego ir a la tienda”.

-Siendo el mayor de tres hermanos, ¿acabó el ayudante con ayudante propio?

“(Ríe). Pues no se equivoca,. El comercio es una tradición en mi familia. Mi abuelo fundó la tienda en 1941, y luego la heredó mi padre. La pena fue no poder seguir en el mismo local, porque era de renta antigua y al cambiar la ley no era rentable con la subida del alquiler”.

-¿Pudo contemplar desde aquel mostrador como decaía el Puerto de la Cruz para luego ir recuperándose poco a poco?

“Sí que lo notaba, porque bajaba la actividad. También me daba cuenta de que llegaban menos turistas extranjeros, si bien los nacionales continuaban viniendo. Siempre han sido el gran bastión del Puerto de la Cruz, junto a los alemanes en invierno. Entonces ya llevábamos tiempo arrastrando la caída que produjo el adiós a los puertos francos, cuando muchas compras eran más baratas en Canarias que en el resto del país. Se pasó de ser un destino para descansar y para comprar, a solo para descansar, lo que afectó a comerciantes como nosotros”.

-¿Es verdad que al fin están asfaltando en el Puerto?

“(Sonríe) ¡Incluso tengo pruebas! Es verdad que el Puerto ha llegado a estar, y en algunas zonas lo sigue estando, como si fuera un queso gruyere por el enorme desgaste a la que estuvo sometido el Ayuntamiento durante muchos años, sin capacidad apenas para gastos como este. Seguramente, sufrió esa situación por los excesos del pasado, pero lo cierto es que llevábamos demasiado tiempo con las calles llenas de agujeros”.

-¿Qué presupuesto tienen para esos asfaltados?

“Cerca de dos millones de euros en una inversión municipal en solitario que esperamos aumentar antes de final de año, y a la que pronto se sumará el Cabildo con mejoras en la Carretera General que en realidad se están ejecutando ya. Aunque esta vía es competencia del Cabildo, al atravesar núcleos urbanos consolidados pronto será entregada al Ayuntamiento. Junto con los fondos que provienen del Estado por nuestra condición de ayuntamiento turístico, en total estamos ante una inversión que nos viene bien”.

-Siendo como es responsable regional de la afiliación en su partido, ¿me equivoco si últimamente no le da mucho trabajo?

“No crea, sí que continúan llegando nuevos militantes al PP en Canarias. En parte, porque hace tiempo que pusimos en marcha un plan para reactivar la afiliación, y ahora estamos comprobando que ha funcionado, más allá de que hay mucha gente en nuestro país que confía en el PP, porque es un partido que ha demostrado su capacidad para mejorar España”.

-¿No preocupa al PP canario que les afecte negativamente los graves problemas del partido en otros puntos del país?

“En una lectura local de su pregunta, no nos preocupa mucho, sobre todo a nivel local, porque los vecinos votan a personas, a los que ya conocen, cuando elige a su alcalde ”.

-¿Espera ser candidato en las elecciones del año que viene?

“Cómo comprenderá, eso lo decidirá mi partido, que sabe que me tienen a su disposición. Pero si le digo a mí me gusta terminar el trabajo”.

-¿Se ve en el momento perfecto de aspirar a cotas más altas?

“Estoy muy bien como alcalde. Todo se andará y, si el partido entiende que puedo ayudar en algo, intentaré lograrlo”.

-¿Cuál es el secreto del PP en el Norte, donde ha crecido sin visos de un retroceso cercano?

“No hay más secreto que el trabajo, pero contar con una figura como la de Manuel Domínguez sin duda ayuda a nuestro partido”.

¿Qué ha pasado en el Lago Martiánez, donde se investigan irregularidades relacionadas con el Ayuntamiento?

“Lo que ha pasado es que una persona ha quebrado la confianza que se depositó en él, y se ha portado, y lo digo bien claro, como un golfo. En cuanto los hechos se pudieron imputar en el ámbito laboral, se le despidió de forma fulminante”.

-Justo mientras me concede esta entrevista, se está votando en el Congreso una moción de censura que hará presidente a Pedro Sánchez. ¿Cómo ha sentado en el PP que CC cambiase del no a la abstención en el último momento?

“La abstención de CC ha sido una decepción para el Partido Popular. Esperemos que así no haya perjudicado los intereses de Canarias que están ahora en juego, que como sabe son muy importantes para las Islas”.

-¿A qué atribuye el viraje in extremis de CC?

“Ellos sabrán, pero fue una decepción muy grande, porque nada había cambiado en esas 24 horas, y menos si se recuerda que a Sánchez lo apoyaron hasta los independentistas, con lo que ello supone”.

-¿Su partido cambiará en el Senado las partidas previstas para Canarias en las nuevas cuentas estatales?

“Nosotros no vamos a ser quienes perjudiquen los intereses canarios, pero algunos no dependen de nosotros”.

-¿A qué se refiere?

“La experiencia nos dice que cuando gobierna el PSOE, Canarias sale perjudicada en la financiación autonómica. Esperemos que no haya marcha atrás en la desvinculación de los recursos del REF respecto a la financiación autonómica, porque sería negativo para las Islas. Ojalá Pedro Sánchez y compañía sean consecuentes y no rompan ese acuerdo, pero insisto en que del PSOE solo podemos esperar lo peor dados los antecedentes”.

-¿Se ha quedado el PP canario libre de cargas?

“Siempre hemos autonomía en las Islas, pero en los últimos tiempos hemos contado con un hilo directo en el Gobierno, y eso ha molestado mucho a Coalición Canaria. Afortunadamente, los canarios del PP hemos estado en primera fila, y nunca se aprobó nada que no se consultase primero con el Partido Popular de Canarias”.

EL PERFIL

Nacimiento: 1979

Lugar: Puerto de la Cruz

Vive: Puerto de la Cruz

Familia: Casado dos hijos

Ocio: Deporte

Partido: PP

Trayectoria: Este licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna ayudaba de pequeño en el comercio familiar, de lo que guarda un gran recuerdo. Empezó en NUevas Generaciones, donde llegó a ser su secretario regional. Ahora es el presidente del partido Popular en el Puerto de la Cruz.

Aspiraciones: Aunque se pone a disposición de su partido, no sería extraño que repitiese en las municipales, sin descartar nuevos retos políticos.