‘Radio Himalia’ recoge el Premio Solidario ONCE Canarias 2018

La ONCE reconocía ayer miércoles la solidaridad de la sociedad canaria con la entrega de los Premios Solidarios ONCE Canarias 2018 a Radio Himalia, ASPRONTE, Carmen Laucirica Gabriel, Grupo DISA y Fundación Canaria para el Fomento del Transporte Especial Adaptado. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez; y el vicepresidente del Consejo General de la ONCE, José Luis Pinto, han entregado los galardones en un acto que tuvo lugar en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria. En la ceremonia también participaron el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, Miguel Ángel Déniz, y representantes de instituciones políticas, sociales y militares de Canarias.

En la modalidad de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación, el premio ha recaído este año en ‘Radio Himalia’, por contribuir a la inclusión y normalización de las personas con enfermedad mental en el medio radiofónico, siendo un altavoz que conciencia de forma colectiva a la sociedad canaria. Realizado en primera persona, el programa ‘Radio Himalia’ se emite cada sábado en Canarias Radio, de 15 a 16 horas, de la mano de AFES Salud Mental, con el patrocinio de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias y producción de Grupo Plató del Atlántico.

Varios miembros del equipo que está detrás de ‘Radio Himalia’ acudieron a la ceremonia de entrega de galardones y fue Ruth Reyes, locutora del programa y secretaria de la Junta Directiva de AFES, quien recibió el galardón en nombre de todos.

Esta edición de los Premios Solidarios ONCE Canarias, que se convocan cada año con la finalidad de reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia con especial atención a la evolución social y al inconformismo como parte esencial del ADN de la ONCE, ha girado en torno al 80 aniversario de la Organización y su evolución a lo largo de estas décadas junto con la sociedad.