“Santa Cruz lleva 20 años sin hacer casas, a pesar de tener 10 millones en el banco para ello”

Santa Cruz tiene un serio problema con la vivienda. Casi 3.000 personas esperan por un piso de construcción pública y la subida de los precios del alquiler está expulsando a vecinos que, o se van a vivir fuera de la capital, o son desahuciados ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos. Para el PSOE de Santa Cruz, esta situación es culpa en gran parte del Ayuntamiento capitalino que ha hecho dejadez de sus funciones en políticas de vivienda. “En plena burbuja inmobiliaria (2001-2011), Santa Cruz se deshizo de mucho patrimonio público del suelo sin repercutirlo en vivienda pública, como marca la ley”. Así lo afirma el portavoz socialista, José Ángel Martín, quien ya reveló que el municipio, entre 2001 y 2011, vendió suelo municipal por valor de 65 millones de euros, dinero que no se destinó a construir vivienda pública. Ayer, además, detalló que el Consistorio tiene en una cuenta corriente en torno a unos 10 millones de euros, cuyo uso debe ser destinado al mismo concepto, a vivienda, y que, hasta ahora, no se ha gastado. “El patrimonio público del suelo está compuesto por las cesiones de suelo que los promotores privados están obligados a hacer al Ayuntamiento. Es el 10% de la superficie total a urbanizar y lo pueden ceder en suelo o en dinero. Esos 10 millones de euros corresponden a las cesiones monetarias hechas por los promotores y, como eso sí está identificado como patrimonio público del suelo, solo puede ser destinado a vivienda pública”, explicó el edil. Martín lamentó que se lleven “20 años en los que Viviendas Municipales no ha construido nada”, y que ese dinero esté sin usar.

En cuanto al destino de los 65 millones, como no estaban registrados como patrimonio público del suelo (aún sigue sin existir ese registro), señala Martín que “no hay manera de comprobar en qué se emplearon, aunque nosotros creemos que se dedicó a gasto corriente”. Precisamente, la falta de ese registro, asegura Martín, hace imposible denunciar el uso que se pudiera haber hecho de esos millones. Mientras no exista ese registro, el Ayuntamiento puede seguir vendiendo ese suelo sin destinar el dinero a vivienda.

El edil señaló que, al menos hasta que él estuvo en Urbanismo, momento en el que se inició el proceso de inventariar ese suelo municipal, había disponibles unas 20 parcelas por valor de algo más de tres millones de euros, a lo que habría que sumar la parcela hotelera que ha sido tasada en torno a los 30 millones. “Ahora sabemos que ese suelo es patrimonio público, por lo que estaremos muy vigilantes de lo que se haga con él”, añadió.

Para el PSOE, estos datos demuestran “la desidia más absoluta del Ayuntamiento por la política pública de vivienda. Según el portavoz socialista, “lo que habría que hacer es coger ese dinero y comprar pisos por todo Santa Cruz y destinarlos a alquiler social”. Preguntado por qué no hizo uso él de ese dinero, señaló que, “nos enteramos de que existía en 2014 y aunque intenté gastarlo en alquiler, el secretario municipal nos indicó que la propiedad de las viviendas debía ser municipal por lo que tendríamos primero que comprar o construir y luego alquilar. No nos dio tiempo de más”, explicó. Entre 2001 y 2011, Santa Cruz vendió suelo por 53 millones de euros, la mayoría en Cabo Llanos.