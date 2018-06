Santa Cruz vendió solares por 65 millones que no fueron a viviendas

El PSOE hizo ayer balance de los tres años de gobierno de CC y PP en Santa Cruz y no le faltaron adjetivos para dedicarle. “Una ciudad paralizada, sin proyectos, en manos de la ocurrencia y la improvisación”. Así comenzaba el portavoz socialista, José Ángel Martín, la rueda de prensa en la que destripó los tres años de gobierno municipal en los que, aseguró, “Bermúdez ha estado secuestrado por el PP”, acusando a ambas formaciones de dejar la ciudad “peor de lo que estaba en 2015”. Martín fue más lejos en sus críticas al desvelar que, según un estudio que darán a conocer en breve, la ciudad se deshizo, entre 2005 y 2011, de parte de su patrimonio público del suelo por valor de 65 millones de euros, dinero que no se destinó a vivienda, tal y como establece la ley. “No tenemos un problema conyuntural con el alquiler, el problema que sufrimos ahora se debe a que durante 15 años no se han hecho políticas de vivienda en el municipio”, aseveró el edil del PSOE.

“En 2017 el precio de los alquileres creció el 23% y en el primer trimestre ya ha subido el 8% y el problema es que no hay casas para alquilar y eso es consecuencia de esos 15 años sin gestionar el patrimonio público del suelo”, insistió Martín.

Según el portavoz socialista muchos de esos solares que se vendieron estaban en Cabo Llanos, entre ellos el suelo en el que en la actualidad se levanta la Consejería de Educación, propiedad de una empresa privada y por el que el Gobierno de Canarias paga un alquiler. Dijo que solo se hizo el estudio entre 2005 y 2011 porque desde ese último año, el Ayuntamiento no ha vendido más suelo.

Además de esta denuncia sobre la que aseguró Martín dará más detalles en breve, procedió a enumerar los temas en los que CC y PP, a su juicio, no han estado a la altura. “Ha pasado un año desde el anuncio de la revisión y aún no hay nada ni tampoco se han dirigido a los grupos de la oposición para pedir nuestra colaboración”. Martín puso como ejemplo de la desidia del grupo de gobierno que el Organismo Autónomo de Cultura lleva tres años sin gerente o que el concurso de limpieza de la ciudad esté caducado desde 2015, tiempo en el que “no han sido capaces de sacar uno nuevo”.

El edil socialista también recordó que en 2017 solo se ejecutaron siete millones de los 23 previstos para inversiones, “o el dinero no estaba y nos engañaron a todos o simplemente no tienen proyectos y capacidad para sacarlos adelante”, afirmó.

Otra de las “ocurrencias” aseguró Martín, es que se esté valorando permitir que la Autoridad Portuaria coloque un hotel en Cabo Llanos y que reste valor a la propia parcela hotelera municipal cuando “durante el mandato del PSOE se acordó que el puerto no está para construir hoteles”. También tildó de improvisación que, “estén haciendo todo lo posible por mover la Ciudad de la Justicia a El Sobradillo sin consultar antes con nadie, sin dialogar con los afectados”.

En cuanto a los servicios sociales recordó el portavoz socialista que en una ciudad en la que el 33% de población está en riesgo de exclusión social y el 25% de desempleo, “este equipo de gobierno ha paralizado el IMAS, han vuelto las colas a las Unidades de Trabajo Social, los expedientes retrasados o los problemas con la PCI”, afirmó Martín, quien, además insistió en la inexistencia de una política de vivienda en la capital es el origen de los problemas para alquilar.

Equipo de gobierno

El equipo de gobierno capitalino quiso salir al paso de tan contundentes acusaciones, respondió al portavoz socialista que la ciudad está en uno de sus mejores momentos tras la crisis. “Santa Cruz está protagonizando un auge notable de orden económico, laboral y social en el presente mandato que representa una recuperación sólida de los valores de crecimiento y bienestar previos al periodo de crisis de la última década”.

Este alegato en defensa del trabajo de CC y PP fue realizado por los portavoces de ambas formaciones. Así, en representación del grupo de gobierno, el concejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, y el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, lamentaron ayer que el portavoz del PSOE “no sea capaz de reconocer que, durante este mandato, Santa Cruz se está convirtiendo en un modelo, referente a nivel insular y autonómico, en la salida definitiva de una crisis gravísima”.

Díaz-Estébanez interpretó que las críticas del portavoz socialista “responden más a una necesidad política del señor Martín por llamar la atención dentro de su partido que a una lectura objetiva de la realidad de Santa Cruz, que viene marcada por el crecimiento constante de las variables económicas, por la creación de empresas y empleo, así como por la recuperación del bienestar social”.

El alcalde agradeció al portavoz socialista “que haya salido al fin del periodo de hibernación que mantiene desde las últimas elecciones” y le recordó que “para dar consejos al Gobierno, bien haría primero en liderar la oposición municipal o, al menos, el Grupo Socialista, cosa que no ha ocurrido en estos tres años”.

Carlos Tarife, por su parte, expresó su sorpresa ante las críticas del portavoz socialista en materia de Urbanismo, “área que dirigía el señor Martín hasta hace tres años con los resultados por todos conocidos”. “Hay que ser muy desahogado -resaltó Tarife- para criticar el Plan General o el retraso en el Plan Especial de El Toscal cuando uno ha sido el responsable directo de la situación en la que se encuentran éstos y otros planeamientos urbanísticos de la ciudad”.

El concejal de Urbanismo animó a su predecesor “a pedir disculpas al pueblo de Santa Cruz antes de intentar ofrecerse de nuevo como aspirante a gobernar la capital, siempre y cuando le quieran para tal cometido en su partido”. Tarife, por último, añadió que “es triste escuchar un balance tan negativo sobre Santa Cruz, que desfigura una realidad positiva”.