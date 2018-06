Se difunden los primeros vídeos del terremoto de Japón

Dos ancianos y una niña de 9 años han perdido la vida, mientras que varias personas se encuentran en “parada cardiorrespiratoria”, después de que varios edificios hayan colapsado a consecuencia de un terremoto de magnitud 6,1 este lunes en la prefectura de Osaka, en el oeste de Japón, que ha dejado más de 200 heridos, según ha informado la cadena estatal NHK.

En un principio, la Agencia Meteorológica de Japón había registrado un terremoto de magnitud 5,9 en el oeste del país. Este lunes ha advertido de que existe la posibilidad de que se produzca un nuevo temblor en las próximas horas.

De acuerdo con la Eléctrica Kansai, no se han registrado irregularidades en ninguna de las plantas nucleares de Mihama, Takahama u Ohi, que son las que proporcionan energía a la región.

No obstante, más de 170.000 hogares se han quedado sin corriente de manera temporal en Osaka y en la prefectura vecina de Hyogo. Los trenes en el área han detenido su servicio como medida de precaución.

Daihatsu Motor Co., una de las fábricas que el grupo Toyota tiene en la zona, ha suspendido su producción mientras sus operarios comprueban el estado de las instalaciones.

This 5,9M earthquake quite scary and makes panic especially when youre still sleeping. #osaka #kyoto #nara #earthquake #japan #Gempa pic.twitter.com/2PhbflQbhh

— Dee (@aulaityuri) 17 de junio de 2018