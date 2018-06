Sergio Scariolo: “Si Txus es feliz, yo también lo soy como su amigo”

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo acaparó ayer todas las miradas del II clínic para entrenadores y entrenadoras que impartió en el Pabellón Juan Ríos Tejera de La Laguna junto a Gloria Estopa, entrenadora del Sant Adriá, para promocionar la Copa del Mundo femenina de baloncesto que se celebrará en septiembre. Valoró el momento dulce del basket en las Islas e invitó a “disfrutar de ello”, mostrándose contento por el regreso de Txus Vidorreta a Tenerife “sé que es muy feliz”.

“Es un placer contribuir a fomentar el baloncesto y la formación de los entrenadores”, destacó el técnico italiano en el parqué lagunero minutos antes de comenzar el Clínic. “Estoy encantado de venir, aunque sea poco tiempo, y de poner mi experiencia a disposición de los entrenadores”, resaltó.

Scariolo valoró como “extremadamente bueno” el nivel del baloncesto en las Islas tras los éxitos del Herbalife Gran Canaria y el Iberostar Tenerife. “Ojalá puedan seguir así, han estado extraordinarios. Los aficionados de las Islas nunca han tenido un momento tan brillante, divertido y con tantos éxitos. Espero que lo disfruten, pues no es fácil mantener el listón tan alto”.

Preguntado sobre el retorno de Txus Vidorreta al banquillo del Iberostar Tenerife, Scariolo, amigo personal del vasco con el que ha compartido muchas jornadas de trabajo, valoró que “si él es feliz, yo también lo soy como amigo. Hemos hablado y sé que está feliz, y también lo están con su vuelta el club y los aficionados. Ha tenido una temporada dura en Valencia y ha aguantado muy bien con todos los problemas que ha tenido. El Tenerife también ha tenido una temporada muy buena al final con Fotis Katsikaris en unas circunstancias que no han sido sencillas. Creo que es un matrimonio que tiene buena pinta pues el club, la afición y el entrenador tienen una cohesión muy grande. Deseo que les vaya bien”.

España afrontará en breve los últimos partidos clasificatorios para el Campeonato de Mundo de China 2019. El próximo 28 de junio jugará en Eslovenia y el 1 de julio en Málaga frente a Bielorrusia. Cuestionado por la relación de preseleccionados, entre los que están el base tinerfeño Sergio Rodríguez, y los jugadores del Canarias, Javier Beirán, Fran Vázquez y Rodrigo San Miguel, el técnico de 57 años aseguró que “todavía no tengo la disponibilidad de los jugadores, pues ya hay varias bajas seguras y otros jugadores tienen dudas. No ha sido sencillo formar la convocatoria. La FEB ha pedido disponibilidad a todos los jugadores NBA y Euroliga pero, por diferentes razones, algunos vendrán y otros no. Confiamos en su compromiso, respetamos sus decisiones y no queremos forzar ninguna situación que pueda conllevar riesgo físico para ellos. Estoy encantado con los jugadores que tendré a mi cargo y competiremos con el equipo que ha estado hasta ahora y alguno más que se incorporará”.

Sergio Rodríguez es uno de los que terminó con molestias la final-four rusa por lo que “esperaremos la valoración de los médicos de la Federación. Valoramos mucho que esté dispuesto a renunciar a su descanso, pero no perjudicando su salud. Cuanto tengamos los informes médicos definitivos podremos confirmar si podrá estar entre los 16”. Además, reconoció que los tres jugadores aurinegros “tienen opciones pues son jugadores de calidad, personalidad, carácter y lo han hecho muy bien cuando han jugado. Contamos con ellos”.

Su futuro se conocerá la próxima semana

Sergio Scariolo siempre ha confesado que le gustaría compaginar su cargo de seleccionador con el de entrenador de un club. Cuestionado sobre su posible marcha a la NBA, señaló “que a lo largo de la semana que viene tendemos todos las ideas más claras. En este momento estamos trabajando a tope para la Federación. Siempre he dicho que mi primera opción es compatibilizar el trabajo en la selección con otro más continuado y diario en un club que se pueda compatibilizar”.

En relación a la final de la Liga Endesa, Scariolo señaló que “posiblemente es una de las finales de más alto nivel de los últimos años. Son dos equipos que tienen talento, consistencia colectiva y no es una sorpresa que disputen la final. Las dos plantillas están perfectamente capacitadas para ganar”.

Por último valoró el salto generacional que se avecina en el basket nacional y la falta de referentes en la cantera. En este aspecto pidió una categoría que supla el vacío tras salir de júnior. “Los jugadores españoles tienen que ganarse un protagonismo superior en categorías de formación y en los primeros equipos. Estamos perdiendo el tiempo y está fallando algo para desarrollar nuestros jugadores, y no creo que esa sea una responsabilidad que haya que cargar sobre los hombros de los equipos LEB que tienen todo el derecho a tener sus ambiciones pues, encima de competir, salvar o ascender de categoría, tienen que formar jugadores. Las Ligas LEB son categorías de competición y hay que dejar a los clubes que persigan sus sueños de subir de LEB Plata a Oro y de Oro a ACB, sin ponerles trabas. Hay que buscar una fórmula para que los jugadores júnior no acaben como carne de banquillo y puedan competir con gente de su edad”.