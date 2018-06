Serrano apuesta por mantener el bloque de la pasada temporada

El director deportivo del CD Tenerife informó ayer que el proyecto deportivo de la próxima temporada mantendrá la base de la pasada campaña. Solo pretende realizar tres incorporaciones: un lateral izquierdo y dos delanteros, salvo que se produzcan salidas de jugadores.

“Puedo decirle a la afición que desde que estoy aquí, es el año que más ilusionado estoy. Tenemos un muy buen bloque y si acertamos con las incorporaciones y tenemos paciencia, podemos competir muy bien”, aseguró el máximo responsable de la parcela deportiva blanquiazul.

El profesional vallisoletano se encontrará con un problema añadido a la hora de apuntalar el bloque que ya está confeccionado. Su presupuesto ha sufrido una rebaja sustancial después de que el equipo no cumpliese con los objetivos marcados durante el pasado curso. A pesar de esto, Serrano aseguró que el club está haciendo gestiones para tener el mayor dinero posible. “Es evidente que será menos de lo que ha sido este año. Nunca me he quejado de nuestro presupuesto y trataremos de mejorar el equipo”, afirmó.

Recalcó que por su cabeza no pasa la idea de vender a ninguno de los jugadores que forma parte del actual plantel, salvo que aparezca alguna oferta buena y que el jugador pida irse. “Ha habido muchas llamadas, pero nada en concreto”. Eso sí, no escondió que todos los jugadores son transferibles. Tenemos gente muy importante, pero todos son prescindibles, salvo alguna oferta buena para el club y el jugador”.

Respecto al objetivo de la temporada, huyó desesperadamente de fijar la meta en el ascenso. Pidió paciencia en este sentido y calma para trabajar cada día y centrarse en el partido a partido. “La temporada puede ser muy bonita. Sin duda, será LaLiga1/2/3 más dura de los últimos años. Por ello, debemos ir semana a semana y no mirando la clasificación desde la primera jornada. Hay que competir cada partido. Queremos ser regulares”, afirmó el director deportivo del equipo blanquiazul.

Para Serrano es un motivo de tranquilidad que la pretemporada vaya a comenzar con el equipo prácticamente hecho. “El bloque que hay no lo hemos tenido nunca a estas alturas y por eso estamos ilusionados. Estamos confiados, tenemos que empezar fuerte y pensar en el primer partido”, matizó el secretario técnico. “A día de hoy tenemos plantilla para salir a competir”, dijo en varias ocasiones.

Pero no solo tiene plantilla. El Tenerife también tiene cubierto el banquillo tras garantizar la continuidad de Joseba Etxeberria. Sobre el vasco, el pucelano aseguró que “siempre hemos tenido confianza en su labor y él lo sabe. No queríamos exponer al entrenador y le protegimos ante la mala racha. Teníamos alternativas, pero por suerte se llegó un acuerdo con Joseba”.

Además, el secretario técnico ha confirmado la llegada de Jorge Pérez como técnico ayudante del primer equipo.

Además de esta mejora, también se introducirán algunos aspectos novedosos en el staff que trabajará a diario con los jugadores del primer equipo. Por ejemplo, habrá variantes para potenciar la parcela médica, ya que “no estamos del todo contentos con el transcurso de la temporada. No tiene porque haber salidas, queremos potenciar el área para que no haya tantas lesiones”, dijo.

Filtraciones

Alfonso Serrano aseguró que la próxima temporada pondrá mano dura para evitar que haya filtraciones a la prensa, como las ha habido siempre, y de las que se quejó el entrenador y los jugadores al final del pasado curso. “Hay temas que se deben hablar en el vestuario”, indicó el dirigente deportivo, quien reconoció que este es un tema preocupante: “Intentaremos hablar con los capitanes porque es un problema incómodo para todos. Cuando los resultados no acompañan, se sacan de quicio los motivos por los que van mal. Quizás deberíamos haber tomado medidas en su momento, pero hay que afrontar el próximo curso con la mayor ilusión posible”, puntualizó.

El equipo se irá a Marbella para realizar una concentración y disputar varios amistosos

El secretario técnico CD Tenerife, Alfonso Serrano, indicó este martes en rueda de prensa que el conjunto blanquiazul tiene previsto disputar seis encuentros en pretemporada. Igualmente confirmó una concentración en Marbella, donde se llevará a cabo dos encuentros de preparación a partir del 23 de julio.

El equipo se establecerá en las instalaciones del Marbella Football Center, que posee cuatro campos de fútbol y otras completas instalaciones.

“Jugaremos seguramente ese número de partidos antes del comienzo de liga. El primero con un equipo de Tercera División de la Isla, ante la UD Las Palmas en la Copa Mahou seguramente el 21 de julio. Luego partiremos hacia Marbella para estar una semana de concentración con la idea de afrontar dos encuentros más. A la vuelta tendremos otro partido ante un equipo de Tercera y, por último, la final del Trofeo Teide en La Orotava”, desveló el secretario deportivo blanquiazul.

Por otra parte confirmó que el club ha solicitado a la LFP jugar las primeras fechas del calendario liguero fuera de la Isla, debido a que en el Heliodoro Rodríguez López se están llevando a cabo los trabajos de mejora del césped. Por este motivo “pedimos comenzar jugando fuera de casa por el cambio de césped. Igualmente hemos solicitado el cambio de orden en el segundo encuentro”. De esta manera, el cuadro de Etxeberria disputará los tres primeros compromisos ligueros lejos de su estadio y de su afición.