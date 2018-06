Un hombre atrincherado en Florida mata a cuatro niños y después se suicida

Un hombre mató este lunes a cuatro niños de entre 1 y 11 años con los que llevaba cerca de 24 horas atrincherado en un apartamento de Orlando (Florida, EEUU) y después se suicidó, según informaron hoy las autoridades.

Tras casi de 24 horas de enfrentamiento con el agresor, identificado como Gary Wayne Lindsey, la Policía logró ingresar al apartamento. Allí encontró sin vida al hombre, cuyo cuerpo se encontraba en un armario, así como a los cuatro niños que había tomado como rehenes. Se trataba de menores de 1, 7, 10 y 12 años.

“Hemos entrado en el apartamento y hemos encontrado que los cuatro niños han sido asesinados por el sospechoso con aparentes disparos”, explicó de madrugada en rueda de prensa el jefe de la Policía de Orlando, John Mina.

Según las informaciones proporcionadas por las autoridades, dos de los pequeños eran hijos del agresor y los otros dos, de su novia. El hombre tenía un extenso historial delictivo, incluyendo la provocación de un incendio, hechos de violencia y varios robos.

Chief Mina and Sheriff Demings brief the media following 21’-hour standoff. pic.twitter.com/nXau5Y4euJ

— Orlando Police (@OrlandoPolice) 12 de junio de 2018