Cerrado Sebas Saiz, el próximo en llegar será Tomasz Gielo

Actividad frenética en los despachos del CB Canarias con la confirmación ayer del fichaje del internacional Sebas Saiz, que llega cedido por una temporada por el Real Madrid tras jugar la pasada campaña en el San Pablo Burgos, y con la llegada en las próximas horas del complemento de Tim Abromaitis, el ala-pívot zurdo Tomasz Gielo (25 años y 2,05 de estatura).

El internacional polaco procede del Divina Seguros Joventut, donde ha jugado en las dos últimas temporadas. En el curso 2016-2017 disputó 32 partidos, aunque en uno solo salió en el quinteto inicial. En la última temporada jugó 34 partidos, de los cuales en 28 ocasiones salió de principio, lo que deja bien claro su evolución en tan solo un año. El pasado curso, el polaco promedió en la Liga Endesa 9 puntos, 4 rebotes y 9 de valoración. Sus mejores actuaciones fueron ante el Kirolbet Baskonia y el Delteco GBC, con 21 puntos, y ante el Tecnyconta Zaragoza, con 20.

Internacional en categorías inferiores con Polonia (desde la U16 a la U19), Gielo destaca por ser un ala-pívot muy móvil al que le encanta salirse a la línea de tres, donde es una continua amenaza. El rol que tendrá en la plantilla aurinegra será el de sustituir a Tim Abromaitis en la rotación de Txus Vidorreta. Se da la circunstancia de que Gielo ya coincidió con otro de los nuevos fichajes, Sebas Saiz, cuando militaron en la Universidad de Mississippi. El jugador manejaba otras ofertas de equipos de la Liga Endesa, pero la que más le llena es la del Iberostar Tenerife. El fichaje se anunciará en las próximas horas.

Sebas, feliz

El internacional español Sebas Saiz, un 2,05 de 23 años y 2,30 de envergadura, jugará en el Iberostar Tenerife tras el acuerdo de cesión alcanzado con el Real Madrid. El interior viene de promediar 9,1 puntos y 5 rebotes en el San Pablo Burgos.

Esta cesión esta acordada desde hace algunas semanas, ya que Alberto Herreros, uno de los jefes de la sección de basket del Real Madrid, buscaba un equipo en el que Sebas disfrutara de minutos y jugara competición europea. Para el club blanco, el Iberostar Tenerife era el conjunto idóneo para que el jugador internacional continúe con su progresión.

Saiz jugó en las categorías inferiores del Estudiantes, para luego completar su formación en la High School de Sunrise Christian Academy de Kansas y en la NCAA, con los Rebels de Ole Miss (Universidad de Mississippi). Saiz ha sido además internacional en las selecciones inferiores de España: fue medalla de bronce con la sub-19 en el Mundial de 2013 y plata con la sub-20 en el Eurobasket de 2014. El interior madrileño debutó además la última campaña con la selección española absoluta, coincidiendo con las ventanas FIBA, clasificatorias para el Mundial de China 2019. Su punto fuerte es el rebote en ambas canastas y la energía que trasmite al resto de sus compañeros. Su juego explosivo a buen seguro que conectará con la grada del Santiago Martín

“Esto supone un gran salto en mi carrera, porque paso de un buen equipo, como el Burgos, recién llegado a la liga, a un club que está asentado en la Liga Endesa, y que compite por meterse en play-off y Copa del Rey”, declaró el nuevo fichaje en la web del club aurinegro.“Estoy muy contento por poder competir junto a grandísimos jugadores”, comentó. “Voy a un equipo con afán de superarse a sí mismo y por ser una alternativa a los cinco mejores de la liga, por lo que estoy muy ilusionado”, aseguró el interior madrileño. Saiz se pronunció también sobre las referencias que tiene de su nuevo club: “Tengo grandísimos compañeros de selección, como Javier Beirán y Rodrigo San Miguel. Me llevo muy bien con ellos. La verdad es que me lo han puesto muy fácil para que me adapte rápido y se lo agradezco mucho”.

Por último, Sebas habló de lo que espera en su año de canarista: “Tengo expectativas muy altas. Creo que vamos a tener un muy buen equipo, con un gran entrenador, como es Txus, que hizo historia allí hace dos años”, sentenció.

Txus Vidorreta: “Un jugador en progresión que nos dará mucha energía”

El técnico canarista mostraba su satisfacción una vez confirmada la incorporación de Sebas Saiz. “Estamos muy contentos de haber logrado su cesión y agradecidos al Real Madrid. Hay que valorar también el esfuerzo que ha hecho el club por lograr a un jugador cotizado e importante, después de una temporada en la que ha ido de menos a más”