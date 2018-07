El caso Arona quedará hoy visto para sentencia tras el recurso al Supremo

Un año y medio después de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, el llamado caso Arona quedará hoy definitivamente visto para sentencia para aquellos que recurrieron en casación al Tribunal Supremo, todos menos el exalcalde José Alberto González Reverón y el exedil Alfonso Barroso (aceptan los 17 años de inhabilitación), y el arquitecto Jorge Menéndez, el único de los 13 acusados que resultó absuelto.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, una vez ha dado por concluso el recurso de casación que admitió, ha señalado para esta mañana una vista a la que deben acudir los recurrentes -irán sus abogados-, entre los que también se encuentra el empresario vasco José Ramón Ansorena Carrera, que denunció la trama urbanística en Arona. Ansorena recurre la sentencia de la Audiencia, al no considerar que tenía derecho a una indemnización por habérsele parado un edificio residencial en Costa del Silencio, al negarse a pagar la “mordida” de 45 millones de pesetas que le exigían desde Urbanismo, tal y como quedó comprobado a raíz de una grabación al testaferro Arsenio Zamora, uno de los condenados.

Puestos en contacto con Santiago Martínez, letrado de la acusación particular, no se atrevió a pronosticar cuál será el veredicto final, aunque en estos casos, una vez admitido el recurso de casación, “siempre es una moneda al aire”, porque, según él, “pueden aumentar o disminuir las penas”.

El tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial dictó sentencia condenatoria a 12 de los 13 acusados el 26 de enero de 2017, un año después de comenzar el juicio oral y pasados diez años del inicio de las diligencias previas por el juez instructor, Nelson Díaz Frías, lo que finalmente sirvió, por dilaciones previas, para rebajar las penas solicitadas por la fiscal.

Así y todo, los hechos probados recogen que en el mandato 2003-2007 en el Ayuntamiento de Adeje se urdió una trama urbanística, con tráfico de influencias, prevaricación urbanística e incluso cohecho.

Finalmente, la sentencia condenó al exalcalde, José Alberto González Reverón y a sus concejales Manuel Barrios, Daniel Martín, Alfonso Barroso, José Luis González, Juan José Alayón y Félix Sierra Melo, a 17 años de inhabilitación para cargo público, pena que todos recurrieron excepto Reverón y Barroso.

De todos esos políticos, Félix Sierra también ha sido condenado por cohecho (sobornos) a cuatro años de prisión, junto a los técnicos municipales Roberto Luis (cinco años), Eliseo de la Rosa (4), el empresario Arsenio Zamora y los arquitectos Zenón Rodríguez Neris y Antonio Luis González Tolosa (2 años).

“Un simple delito administrativo”

El ex alcalde de Arona (2003-2012) José Alberto González Reverón (CC) fue condenado en el caso Arona por tercera vez por prevaricación (dictar resoluciones a sabiendas de que eran injustas o no ajustadas a la ley). A Reverón se le inhabilitó por 17 años y no recurrió al Supremo, como sus concejales, porque para él “la sentencia recogía un simple delito administrativo”.