Undabarrena, fichado, y en breve llegarán dos o tres jugadores más

Miguel Concepción hizo oficial en la mañana de ayer la contratación de Iker Undabarrena (Gorliz, Vizcaya, 1995), que se convierte en el primer refuerzo blanquiazul para la temporada 2018/2019. Pero no será el único nuevo jugador que llegue en breve a la entidad tinerfeñista. El empresario anunció que hay otros dos futbolistas más en camino, aunque restan algunos flecos por definir para poder anunciar estas incorporaciones.

Pero el primero en sumarse al proyecto de Etxeberria es un jugador que conoce a la perfección el entrenador. Al igual que él, Undabarrena se formó en la cantera del Athletic de Bilbao. CD Basconia y Athletic Club de Bilbao han sido los equipos donde ha militado, con especial presencia en el primer filial rojiblanco, con el que acumuló más de un centenar de partidos (tres goles). Fue precisamente con el Bilbao Athletic con el que debutó en LaLiga 1/2/3 (23 encuentros y más de 1.750 minutos).

A pesar de su juventud, apenas 23 años, también cuenta con experiencia con el primer equipo. El 28 de noviembre de 2012 debutó con el Athletic Club de Bilbao, en un compromiso como visitante (UEFA Europa League) ante el Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC (0-2). También ha sido internacional con la selección española sub-17.

Su progresión no ha sido mayor debido a las lesiones, que le han impedido avanzar más. Ha tenido que superar dos de rodilla muy importantes, motivo por el cual no ha renovado contrato en el Athletic. Ahora en el Tenerife espera que ese calvario quede en el olvido. El club chicharrero apuesta de manera fuerte por él, firmándole un compromiso para las próximas tres temporadas. Iker tenía ofertas suculentas, algunas incluso de Primera División, como la de Deportivo Alavés, sin embargo, prefiere empezar en Segunda División de la mano de un entrenador de su plena confianza.

Además de confirmar este refuerzo, Concepción avanzó que “hay dos más que están muy avanzados, pero que no están cerrados, sino en el último fleco de las negociaciones”. “A lo mejor anunciamos en estos días estos fichajes, pero no me gusta vender lo que no está hecho”, manifestó el presidente en el marco de la presentación de la campaña de abonos.