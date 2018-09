De profesión, cuentacuentos

El arte de contar cuentos es muy viejo. El oficio de contar cuentos, no tanto. De hecho, el oficio como tal apenas cuenta con unas cuantas décadas en nuestro país mientras el arte de narrar historias lleva siglos fascinándonos y uniéndonos en torno a la palabra, ya sea alrededor del fuego, en las cocinas, en los dormitorios, en los zaguanes de las casas, en las plazas.

El avance de la tecnología y los cambios sociales han desembocado en el desarrollo de la narración oral como profesión para revalorizar las historias contadas de viva voz. Ahora algunas personas intentamos vivir del cuento, contrariamente a lo que da a entender el dicho: haciendo de este un oficio respetable, válido y necesario.

La Narración Oral es un arte escénica. No es teatro, no es clown, no es monólogo, no es una charla educativa en torno a los cuentos, no es leer en voz alta. Sin embargo, se alimenta de diferentes disciplinas que sirven para enriquecer el quehacer de quien cuenta.

¿En qué consiste el trabajo del Narrador/a Oral o Cuentacuentos?

Quien cuenta se presenta en un espacio escénico con sus historias, su voz, su cuerpo y cuantos elementos requiera para llegar a su auditorio. Entonces, narra: desgrana acción tras acción de modo que el auditorio comienza a ver lo contado en su cabeza, a imaginar, a construir, a disfrutar.

Todo suele comenzar por la selección o creación de un repertorio, su recreación, preparación o adaptación. Se tiene en cuenta qué tipo de historias contar, cómo contarlas, a quién, dónde, durante cuánto tiempo. Además, el narrador o la narradora es su propio representante, su diseñador, su administrador y contable, su relaciones públicas y su community manager, entre otras cosas.

Muchos nos desenvolvemos en el mundo de la promoción de la lectura y la escritura y es en torno a la infancia donde suele generarse mayor demanda.

Los cuentos son para todos/as

Los lugares donde más se cuenta son las bibliotecas públicas, colegios, institutos, ferias del libro, etc. especialmente dirigida a niños y niñas. Sin embargo, es mucha la programación paralela a estos lugares que se destina a los adultos en centros culturales, teatros, plazas o Festivales de Cuentos. Los buenos cuentos, la buena literatura, como la buena comida, son para todos.

¿Cuentos para adultos? ¿Dónde?

En Tenerife, cada mes en el TEA con el ciclo Palabras Desnudas, en el Festival Internacional del Cuento de Los Silos, Festival Verano de Cuento de El Sauzal, la Noche de los Cuentos y el Festival Encuentracuentos. Estas son citas obligatorias para que personas de todas las edades disfruten de la palabra.

La Asociación Canaria de Narración Oral TAGORAL, cuya mayoría de socios/as son de Tenerife, nace para unificar, visibilizar y dignificar el oficio.

CUENTOPOLIBROS

En esta sección compartiremos álbumes ilustrados, novelas o libros de poesía infantil que puedes encontrar en librerías o bibliotecas para compartir en familia. ¡Disfruta y cuéntanos qué te parecen!

Los más pequeños

5 patitos. Margarita del Mazo y Cecilia Moreno. Ediciones Jaguar, 2016. Libro de cartoné con sencillas y coloridas ilustraciones. Una mezcla entre la canción “Five Little ducks” y los “Cinco lobitos”, un estupendo librito de contar para jugar con los dedos.

Los que empiezan a leer

Mi superabuela. Marta Cunill. Editorial Beascoa, 2015. Precioso, divertido y tierno álbum ilustrado en el que una niña enumera los superpoderes que tiene su abuela, que, está claro, no es una abuela normal. Lo que la niña describe va siendo complementado fantásticamente por las imágenes.

Los que ya leen

El único y verdadero rey del bosque. Iban Barrenetxea. Editorial A buen paso, 2013. Es un libro repleto de calidad literaria y estética. El producto de un excepcional artista contando una buena historia: Un zorro que no se deja cazar y es perseguido por el mismísimo rey, aunque… ¿quién será el que verdaderamente reine?

In English

Can’t You Sleep, Little Bear? Martin Waddell y Barbara Firth. Walker Books 1988. Un clásico en el Reino Unido con una temática muy cercana a la infancia acompañada de tiernas ilustraciones. El pequeño oso tiene miedo a la oscuridad, un miedo que ni siquiera el gran oso con su lámpara puede quitar. ¿Qué podrá hacer para enseñarle que no hay qué temer?