El PSOE y Clavijo escenifican en el pleno la confrontación electoral

Si ayer quitaron hierro a la tensión política en la sesión parlamentaria de control al Gobierno de Canarias fue porque el vuelo desde la isla del meridiano se retrasó. La ronda de preguntas al presidente reservaba para el final la escenificación de la confrontación electoral entre el PSOE y Fernando Clavijo, que inauguraron la precampaña. “La línea que separa a un político responsable de un populista es muy fina”, comenzó Dolores Corujo. “Pero está muy clara”, enfatizó la portavoz del grupo Socialista. “Separa las propuestas que nos llevan a medio o largo plazo a satisfacer el interés general de aquellas llamativas que no dejan de ser fuegos de artificio”. Con una mirada incisiva, le clavó este aguijonazo: “Usted tiene una cierta tendencia a rebasarla, a dejarse llevar por el efecto mediático sin tener en cuenta en absoluto los intereses generales. Una vez más, lo ha vuelto a hacer al pedir elecciones anticipadas en un momento clave, vital, para Canarias. El nuevo Estatuto de Autonomía y el REF son trascendentales. Necesitamos estabilidad y usted se suma a los voceros del Partido Popular, a los despechados”. En este trance, afrentó al jefe del Ejecutivo regional su reunión del 5 de septiembre en Madrid con el líder del PP: “Se sentó con el señor [Pablo] Casado y lo reconoció como su alma gemela. En eso sí que estamos de acuerdo. Ese enamoramiento le ha llevado a posicionarse en contra de los intereses de esta tierra y de su gente. Lo hace con escasa legitimidad, porque su Gobierno está en un permanente ejercicio de minoría. Pocas veces hemos escuchado una torpeza de tal calibre, una irresponsabilidad tan grande de un presidente del Gobierno. Es mejor que dedique su tiempo a arreglar los desastres. La situación requiere un liderazgo. Deje la política nacional para quien sepa anteponer los intereses de Canarias a su enamoramiento de Casado”.

Clavijo contraatacó con palabras de artillería pesada. “Nosotros no tememos a las urnas”, disparó. “He dicho que sería conveniente adelantar las elecciones cuando se aprueben las reformas del Estatuto y del REF. Para el PSOE, Canarias no es un asunto de máxima prioridad. No es garante de la defensa de los intereses del archipiélago”. En sentido figurado, colocó a su interlocutora un collar de perlas que simbolizaba la presunta desconsideración: el descuento del 75% para residentes, el atasco del convenio de carreteras (“Remitieron un documento en el que meten al Consell de Ibiza y nos quieren restar 450 millones de euros”), la subasta de las energías eólicas… “Esto evidencia lo que Canarias importa al PSOE y la capacidad de influencia de ustedes”.

En las respuestas a José Miguel Ruano (CC-PNC) y Casimiro Curbelo (ASG), el mandatario se pinchó con una medalla. Sacó pecho de los logros arrancados a Mariano Rajoy y admitió que los “nacionalistas” son ahora insignificantes por culpa de la aritmética. Lanzó un quejido: “No nos hacen caso porque no somos necesarios”. A propósito de la recomendación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para recortar los costes de las subvenciones al transporte marítimo y aéreo de mercancías, Clavijo respiró por la herida: “No son migajas, sino compensaciones. Siempre que llega un cambio de gobierno hay que volver a explicar en Madrid por qué somos distintos”. Posteriormente, Román Rodríguez le aclaró que la CNMC es la misma. “Lo que no se plantea no se conquista”, profirió el representante de Nueva Canarias. Le pidió que no ponga “dificultades”, como en la bonificación de los viajes a la Península. Rodríguez insistió en que existe “cobertura legal” para solicitar al Ministerio de Fomento que fije precios de referencia. “Si no están dispuestos a pelear, lo haremos en solitario” remachó. “No nos fiamos de José Luis Ábalos”, replicó Clavijo.

Asier Antona (PP) le aplicó una cura de humildad a cuenta del informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, en el que Canarias repite como la comunidad autónoma con los peores servicios de España. “En el primer año, contaban con un presupuesto de 2.227 millones de euros en sanidad y hoy, de 2.929 millones. Sin embargo, la gestión es muy deficiente, pésima”. Clavijo refutó las cifras: “Hay fallos metodológicos y la información no está actualizada”. Antona exhibió un comunicado interno distribuido el lunes en el que se rogaba colaboración para que se diesen “altas sanitarias”.

Noemí Santana (Podemos) censuró el “clientelismo” de CC, que “ofrece titulares” como el de DIARIO DE AVISOS sobre un encuentro de mayores en la víspera del Día de Canarias: “La fiesta de la mortadela en el Recinto Ferial costó 104.000 euros del erario público”. Santana impugnó el “sueldo Nescafé para toda la vida” de los expresidentes.