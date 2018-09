Inesperado encuentro: bucean junto a un tiburón solrayo de cuatro metros en El Hierro

Un grupo de buzos ha localizado en El Hierro a un ejemplar hembra de tiburón solrayo de cuatro metros de longitud que, además, se encuentra embarazada. Así lo cuentan en el perfil de Facebook Especies de Canarias: “Después de dos días buscando, por fin lo encontramos. O mejor dicho, la encontramos, ya que se trata de una hembra preñada”, afirman.

No es la primera vez que observan hembras en este estado y de esta especie en El Hierro, “por lo que seguramente sea el lugar donde dan a luz a sus crías”. No obstante, aseguran, no es frecuente encontrarse en Canarias a este tiburón.

Los buzos, que lograron capturar el momento en un vídeo, apuntaron que nadar junto al animal fue “una sensación impresionante”. “A pesar del aspecto que tiene, es totalmente inofensivo y transmite una tranquilidad que es imposible de describir. Somos muy privilegiados”, concluyen.