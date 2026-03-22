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Confirmado: el fallecido ayer en el mar en El Hierro es Inocencio Hernández, expresidente del Cabildo de El Hierro

El incidente se produjo en la conocida zona costera de El Tamaduste, en el municipio de Valverde, uno de los puntos habituales de baño en la isla de El Hierro
Fallece Inocencio Hernández, expresidente del Cabildo de El Hierro
Fallece Inocencio Hernández, expresidente del Cabildo de El Hierro. | DA
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El expresidente del Cabildo de El Hierro, Inocencio Hernández, es la persona que falleció este sábado tras ser rescatado del mar en la playa de El Tamaduste, en el municipio de Valverde.

El suceso ocurrió sobre las 14.52 horas, cuando fue localizado flotando boca abajo en el agua y en parada cardiorrespiratoria.

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Según la información facilitada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, varias personas alertaron de la presencia de un hombre inconsciente en el mar. En ese momento, ya le estaban practicando maniobras de reanimación en la orilla.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.

A su llegada, el personal sanitario comprobó que el afectado, un varón de 79 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas durante varios minutos.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, no fue posible revertir la situación. Finalmente, el equipo médico confirmó el fallecimiento en el lugar.

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