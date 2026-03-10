El IGN confirma un nuevo terremoto de magnitud 2 en El Hierro

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un nuevo movimiento sísmico en el municipio de La Frontera, en la isla de El Hierro, durante la madrugada de este martes 10 de marzo.
Según los datos difundidos por el organismo, el temblor se produjo a las 5:14 horas y alcanzó una magnitud de 2,0 en la escala mbLg. El hipocentro del seísmo se localizó a unos 10 kilómetros de profundidad.
Por su baja magnitud, este tipo de terremotos suelen pasar desapercibidos para la población y forman parte de la actividad sísmica habitual que se registra en el Archipiélago.
Los registros del IGN indican que el evento se localizó en el entorno de La Frontera, una de las zonas de la isla donde con frecuencia se detectan pequeños movimientos sísmicos de carácter instrumental.
Canarias se encuentra en una región volcánica activa, por lo que la monitorización sísmica forma parte del seguimiento permanente que realizan los organismos científicos para detectar cualquier variación en la actividad geológica de las Islas.
El IGN mantiene activa la vigilancia sísmica en todo el Archipiélago y actualiza de forma continua la información sobre los movimientos detectados a través de su red de estaciones.