El Hierro se prepara para “CHASCAR”: llega el evento gastronómico que mezcla cocina, música y producto local

La Plaza Benito Padrón de La Frontera acogerá los próximos 27 y 28 de marzo la primera edición de CHASCAR 2026 – El Hierro Duelo Gastronómico, una propuesta que une gastronomía, cultura y dinamización económica en torno al producto local.
Bajo una idea sencilla pero potente —“aquí se viene a chascar”—, el evento propone una experiencia donde comer, compartir y disfrutar se convierten en protagonistas, reuniendo a profesionales, productores, comercios y público en un mismo espacio. Y todo ello dinamizado por Matías Alonso, actor y presentador canario con trayectoria en contenidos gastronómicos.
El eje central será un duelo gastronómico entre cuatro cocineros herreños, que se enfrentarán en formato eliminatorio utilizando productos de kilómetro cero, demostrando su creatividad, técnica y capacidad de reinterpretar la cocina de la isla. Un duelo en el que participarán los cocineros: Brian Rodríguez, Mónica Guadarrama, Jenny García y Yael Alexander y cuyas creaciones pasarán por el veredicto de un jurado formado por: Fátima Reboso, Jonay Armas, Emita Padrón y Yuslaidy Hurtado, que serán los que tengan la última palabra.
Y para más competencia un “Concurso de Hamburguesas” entre los conocidos establecimientos: Kiosko El Cabo, Restaurante Zabagu, Nanys Burger y Winnit Frontera, bajo la estricta vigilancia de un jurado compuesto por: Jonay y Joana, creadores de contenidos e influencers de “Guachinches Modernos” y Severo Zamora de Brisas de Asabanos.
Pero CHASCAR va mucho más allá de la competición. Durante dos jornadas, el recinto acogerá una feria gastronómica con stands de restauración, comercio y artesanía, donde los asistentes podrán descubrir y degustar propuestas elaboradas con producto local, en un ambiente cercano y participativo, con 6 establecimientos de restauración y más de 20 comercios que nos ofrecerán en conjunto una interesante propuesta en este inicio de Semana Santa. Son el alma de este evento, porque sin ellos no sería posible. Los pueden ver en el cartel que adjuntamos y en las redes del evento, las cuales no se las deben perder y seguir en caso de que así lo deseen.
La programación se completa con talleres, charlas, catas de vino, zona infantil y un concurso de hamburguesas, configurando una cita pensada para todos los públicos y con un claro enfoque en el consumo responsable y el apoyo al tejido económico insular. Con Elsa García y sus “Talleres de Juegos Tradicionales” dirigidos a niños y niñas de todas las edades, para recordar cómo se jugaba antes de las videoconsolas y las tablets. Y también contamos con “Comoencasalila” y con “Yuriy Arte”, para los talleres gastronómicos y de artesanía, llenos de originalidad y sorpresas.
Tendremos también a Sergio Rodríguez de “Frutas y Verduras Nito” y a Fabiola Ávila, profesional ambiental especializada en residuos, para darnos charlas a modo de encuentro ágil y cercano sobre producción y consumo de cercanía, desperdicio alimentario y sostenibilidad. Y para complementar vamos a escuchar y aprender de Alfredo Hernández, técnico de la D.O. Vinos de El Hierro y especialista en el sector vitivinícola, en una experiencia de cata de vinos con maridaje, y todo con sabor local.
Participar y dialogar es otro de los pilares del evento y por eso se plantea una “Mesa de Diálogo”, moderada por Zenaido Hernández, reconocido profesional de la comunicación, y con la participación de: Natalia Quintero, agricultora, María Alejandra Hernández, gerente de la Cooperativa de Ganaderos, Feliciano López, presidente de APYME El Hierro, Mercedes Álvarez, concejal del Ayuntamiento de La Frontera, Susana Pérez, concejal de Comercio del Ayuntamiento de La Frontera y David Cabrera, consejero del Cabildo de El Hierro.
La música también será protagonista del evento, con las actuaciones de Ruperto, Serendipia, acompañados de Anabell Febles, Rennzo El Selector y Aseres, aportando ritmo y ambiente a una experiencia que combina gastronomía y ocio.
Uno de los aspectos clave de CHASCAR 2026 será su proyección más allá del espacio físico. Parte de la programación será retransmitida en streaming, lo que permitirá llegar a un público mucho más amplio y reforzar la visibilidad del evento. Además, esta iniciativa contará con la participación de influencers y creadores de contenido gastronómico, que contribuirán a amplificar su alcance y generar un importante impacto en redes sociales, posicionando la gastronomía herreña en el entorno digital.
CHASCAR 2026 nace con una vocación clara: traer actividad económica a la isla, impulsar el comercio local y poner en valor el producto de proximidad, generando oportunidades para empresas, restauradores, artesanos y productores.
El evento está financiado por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, bajo la marca Comercio de Canarias, con la colaboración del Cabildo Insular de El Hierro y el Ayuntamiento de La Frontera.
Además de las colaboraciones de las empresas: Mahou, Hiperdino, La Mecha, Noeyala Soluciones en la Red, Radio, Radio y Eventos Melchor, S.L.U, Erick Canino y Eventalia Group.
Una cita para disfrutar, compartir… y, sobre todo, chascar con el sabor de El Hierro.