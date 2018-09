Las bicicletas plegables podrán subir a bordo de las guaguas

El Cabildo de Tenerife está trabajando en la actualidad en la modificación del reglamento de derechos y obligaciones de los usuarios de Titsa para que las bicicletas plegables puedan subir a bordo de sus guaguas, algo que no se permite en la actualidad en el reglamento. Así lo anunció el director insular de Movilidad, Miguel Becerra, quien afirmó que espera que este cambio quede aprobado definitivamente antes de que acabe este año.

En concreto, el reglamento recoge en la actualidad que “no se permite el acceso de bicicletas dentro de la guagua. Solo cuando exista maletero, siempre y cuando vayan desarmadas y forradas para no estropear los mismos, ni los bultos que puedan haber en ellos. Tienen preferencia maletas así como otros bultos sobre las bicicletas”.

Desde Tenerife por la Bici habían pedido por escrito al Cabildo que se incorporara al reglamento “la posibilidad de subir bicicletas plegables a las guaguas, al objeto de dotar de seguridad jurídica tanto a los viajeros como a los empleados de la compañía”, sin recibir respuesta, según indicaron el pasado mes de agosto.

Sin embargo, en una reciente reunión entre los colectivos de la bicicleta y el director insular, el Cabildo aceptó la petición y “se está tramitando el reglamento para que las bicicletas plegables se puedan subir a las guaguas, con determinados límites y condiciones, porque hay que conciliar muchos intereses. No es sencillo”, explicó Becerra.

A este respecto, apuntó que no se van a poder subir a bordo otros sistemas de transporte, como patines eléctricos, “por seguridad, porque existe un seguro obligatorio de viajeros y hay que pactarlo con las compañías de seguros”. Mientras, las bicicletas no plegables tendrán que seguir transportándose en las bodegas de las guaguas, cuando haya. En caso de que el vehículo no disponga de bodega, no se pueden subir a bordo.

Becerra indicó que en este momento se trabajando en la modificación del reglamento, que debe ser aprobado por la Junta de Gobierno, tras lo que se abrirá un periodo de exposición pública para la presentación de posibles enmiendas o alegaciones, que se valorarán o descartarán para la aprobación definitiva de la modificación del texto.

Tenerife por la Bici denunció en agosto que en las nuevas guaguas que presentó Titsa no se había previsto la opción de que puedan “llevar bicicletas a bordo”, a pesar de que desde el Cabildo les aseguraron que “se tendría en cuenta la intermodalidad bici-guagua a la hora de adquirir los nuevos modelos”.