Nueva Canarias fijará este lunes su calendario electoral para 2019

Nueva Canarias ya ha comprado los voladores para las elecciones locales y autonómicas de 2019. Pero los guarda a buen recaudo en cajas de seguridad para no derrocharlos en celebraciones a destiempo. La ejecutiva nacional se reunirá el lunes por la tarde en Las Palmas de Gran Canaria al objeto de fijar el calendario de trabajo cara a esos comicios. “En la primera fase no estarán las listas”, avanzó ayer al DIARIO Román Rodríguez. “Lo primero será el programa y después vendrán las eventuales alianzas”. Las candidaturas se verán en enero o febrero. “En estos meses nos dedicaremos al análisis y a planificar el despliegue de las líneas estratégicas”, explicó el líder del partido. “Llevamos un año preparándolo. Esto no se hace en tres días ni en cuatro. Hemos desarrollado una veintena de jornadas sectoriales con diversos colectivos sociales y profesionales bajo el epígrafe de Canarias con futuro. Hemos ido alimentando todo el proceso de discusión para redactar un documento que refleje lo mejor posible lo que la gente quiere y necesita. Esa es la clave ahora”. Organizarán “un gran acto con la ciudadanía” para presentar “una propuesta sólida, un proyecto participado y verdadero para Canarias, que trascienda los gobiernos cortoplacistas”.

Jefe del Ejecutivo entre 1999 y 2003, Román Rodríguez no piensa en la jubilación. Como si fuera ruso, la alargaría hasta la esperanza de vida. Si bien respeta escrupulosamente las normas protocolarias, hasta Vladímir Putin sabe que él encabezará la delegación de NC al Parlamento. Se siente ilusionado y sueña con desvanecer la “pesadilla” de Fernando Clavijo. Cree firmemente que se dan condiciones políticas “contrastadas” para un cambio de corte “progresista” en un escenario abierto, “menos propicio a las influencias de la agotada y desacreditada Coalición Canaria”.

Descartado a priori un acuerdo global previo -“A la Cámara autonómica iremos solo con nuestras siglas”-, NC intentará articular “una alternativa esperanzadora y realista” tras un largo periodo, de décadas, “caracterizado por una combinación perversa de clientelismo, propaganda y cantonalización” de la comunidad autónoma. En tales circunstancias, Rodríguez cruza los dedos ante el riesgo de que Pedro Sánchez disuelva las Cortes Generales y adelante la cita con las urnas: “Nos jugamos un Estatuto de última generación, una reforma del sistema electoral histórica y el REF económico, además del cumplimiento de los Presupuestos Generales del Estado vigentes y los del próximo año”. En consecuencia, desea fervientemente que no se precipite el desenlace de la legislatura. “Sería una desgracia malgastar el consenso político, social y económico”, alertó Román Rodríguez.

En el Senado desde hace una semana, la propuesta de adaptación del Estatuto incorpora una disposición transitoria que responde al entendimiento de mínimos en torno al modelo electoral: 70 escaños, rebaja de los topes de acceso y una circunscripción regional paralela. La Junta de Portavoces ha decidido agilizar al máximo la tramitación, aun sin activar el mecanismo de urgencia. El dirigente de NC confía en que el pleno apruebe la ley orgánica en la sesión del 23 y 24 de octubre. Está convencido de que no saldrá adelante ninguna enmienda y espera que en el camino nadie atraviese palos o piedras.