La Reina Letizia acude al partido de España en busca del bronce

La Reina Letizia llegó en el descanso del partido por el tercer y cuarto puesto, del campeonato del mundo de baloncesto femenino que se está disputando en Tenerife, y que protagonizan las selecciones de España y Bélgica.

La Reina prefirió seguir el partido desde la grada de los equipos, detrás de una canasta, y no desde el palco de autoridades para animar al equipo español.

“Han hecho un gran campeonato. Es un equipo muy serio y solvente. Tienen un espíritu de campeonas y esta es otra gran alegría para el deporte español”, ha declarado la Reina al finalizar el encuentro a Teledeporte.

“Ha sido fantástico poder estar aquí. He venido cuando he podido y he llegado a la segunda mitad”, agregó.