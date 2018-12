CC apuesta por Fran Montes de Oca como candidato a Los Llanos de Aridane

El comité local de Coalición Canaria (CC) de Los Llanos de Aridane acordó proponer a Francisco Montes de Oca como candidato a la alcaldía en las próximas elecciones municipales de mayo de 2019. La propuesta del comité local será elevada próximamente a la asamblea de afiliados para su aprobación. Los nacionalistas pretenden así abrir al conjunto de la militancia la toma de decisiones “con esta fórmula abierta y participativa” y cumplir, de ese modo, “el mandato estatutario que regula el procedimiento de elección de candidatos”.

Francisco Montes de Oca tiene 46 años y es abogado de profesión, que ejerce desde un despacho en el municipio. Fran Montes de Oca, como se le conoce popularmente, además tiene experiencia en la actividad política municipal, ya que entre los años 2003 y 2007 fue concejal por Coalición Canaria en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Llanos.

Los nacionalistas señalan que “el nombre de este afiliado, junto con el de varias personas más, se puso sobre la mesa por parte del comité de campaña que lleva trabajando desde el mes de octubre en toda la planificación electoral”. “La propuesta -añaden- es fruto de una decisión muy meditada tal y como requiere el hecho de elegir el perfil de la persona y el equipo que le ha de acompañar, para asumir la dirección política del Ayuntamiento”.

Defienden que “para gobernar Los Llanos de Aridane hace falta algo más que un álbum de cromos, hace falta un equipo de gente que no mire el reloj, moderada y dialogante, que aporte y trabaje, en lugar de solo venir a recoger”.

En cuanto a la propuesta del candidato, subrayan que “la fuerza de Coalición Canaria radica en el compromiso, implicación y poder de decisión del conjunto de sus afiliados y simpatizantes, no en vano la propuesta del comité no tendrá oficialidad hasta que no la ratifique la asamblea”.

Concluyen indicando que “Coalición Canaria es el partido con mayor número de afiliados del municipio y esa militancia es la correa de transmisión que multiplica un mensaje moderado e integrador, alejado de radicalismos, que tiene claro que Los Llanos de Aridane, y el progreso de sus habitantes, abarcan desde el primero hasta el último punto de su agenda”.