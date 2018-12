El colectivo insular del motor no cree las nuevas promesas del Cabildo

Tras meses de retrasos y “promesas incumplidas” los aficionados del mundo del motor de la Isla no están dispuestos a creer nuevamente al Cabildo en relación al inicio de las obras del Circuito Insular del Motor (CIM). Así lo reconoció ayer William Hernández, portavoz de la plataforma Queremos un circuito de velocidad en Tenerife, pero este sentimiento va más allá de esta asociación. Son demasiados años sin un trazado para practicar su deporte favorito y eso pasa factura.

En una comunicación oficial del Cabildo remitida a DIARIO DE AVISOS, la institución desvelaba, entre otros aspectos, que será a partir de enero de 2019 “cuando se realice el pago a los propietarios por las expropiaciones de los terrenos cuyo proyecto ya está redactado incorporando las mejoras recomendadas por los ingenieros especialistas en materia de velocidad”, mientras que las fases siguientes se encuentran en “proceso de redacción”.

Esta noticia no ha sido recibida con ningún tipo de optimismo según el propio William Hernández: “La Plataforma no se cree nada de lo que dice el Cabildo. Lo cierto es que no creemos que, como anunciaron, vayan a licitar la obra”.

El principal problema es que han sido demasiados los años en los que se ha venido hablando del CIM, de sus diferentes fases para la construcción y de su puesta en marcha final, pero siempre viviendo con retrasos e incumplimientos en el día a día. Todo ello ha provocado una desconfianza tal que, entre las partes, no existe comunicación: “Como colectivo del motor nos hacemos muchas preguntas, pero somos nosotros mismos los que nos las tenemos que contestar, por lo que sacamos nuestras propias conclusiones de todo”.

Molestos con Sciacca

Tras desvelar DIARIO DE AVISOS algunos de los párrafos del informe presentado por Walter Sciacca al Cabildo, los aficionados al mundo de las dos y las cuatro ruedas de nuestra Isla mostraron su evidente indignación, llegando a calificar como “vergonzosas” algunas de las conclusiones que Sciacca dejó reflejadas en su escrito: “Tacharía de vergonzoso que una persona con su currículum viniera a tratar de decir que los canarios, poco menos, éramos pobres para poder rodar en un circuito. No lo entiendo”.

Walter Sciacca fue presentado como director del CIM a los integrantes del colectivo del motor en una reunión. Antes, su buena gestión en el Circuito Internacional de Mugello parecía ser su mejor aval, aunque en ese mismo encuentro comenzaron las primeras diferencias: “Nos sentamos con Sciacca presentándonoslo como director del CIM y, más tarde, como asesor, ya que venía de la mano de Onda Rossa y el Cabildo, por decirlo así, lo recuperaba como asesor. Nos dijo cómo había logrado rescatar Mugello, pero, desde ese momento, empieza a echar balones fuera diciendo que aquella era la afición número uno, no siendo comparable con la española”.

Este dato, que puede parecer anecdótico, no lo parece tanto según se desarrolla dicha conversación: “Una de las personas le comentó que está registrado que como en Jerez no hay afición igual y él insistía en lo contrario. Llegó a indicar que, por afición, un circuito aquí no es viable, por lo que me pregunto que, si eso es así, para qué cobras 18.000 euros por hacer un informe para el CIM, o por qué accedes a tener un despacho en la Isla o aceptas editar la revista electrónica del Circuito. Lo siento, pero no lo entiendo, menos en una persona con su trayectoria y currículum, del mismo modo que no entiendo otras cosas”.

Enero puede ser clave

El Cabildo anunció que en enero comenzarán a pagar a los propietarios por las expropiaciones de los terrenos del acceso Norte del futuro Circuito y será también en ese mes cuando el colectivo del motor entregue las firmas, más de 10.000 que ha recopilado en los últimos meses para la realización del trazado.