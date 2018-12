Fomento, firme: hay que justificar los fondos de Las Chumberas

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), y el subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Fomento, Anselmo Menéndez, mantuvieron ayer diferentes conversaciones para resolver el asunto de la reposición de las viviendas de Las Chumberas, según una nota emitida por el Ayuntamiento lagunero.

Tal y como argumenta el Consistorio lagunero, ambas administraciones abren la posibilidad de elaborar un nuevo convenio, el cual incluiría toda la financiación y las fechas más firmes de las obras. Este posible acuerdo no tendría que firmarse antes del 31 de diciembre, es decir, el lunes, y, además, no habría proceso de devolución del dinero de Las Chumberas de 12,6 millones de euros, que es la parte que ha aportado el Gobierno central. Todo esto lo están estudiando los servicios jurídicos, según el comunicado oficial remitido por el Consistorio de Aguere a los medios de comunicación. “Por eso, todas las administraciones planteamos la elaboración de un nuevo convenio ya con las fechas más firmes de las obras”, dice la nota. Sin embargo, según fuentes del Ministerio consultadas ayer por DIARIO DE AVISOS, aseguran que no ha habido ningún cambio en las últimas horas con respecto a este asunto. De hecho, se insiste por parte de las mismas fuentes, que el problema es la “no justificación de los fondos” que han sido remitidos al Ayuntamiento de La Laguna. Desde el Ministerio de Fomento se ha confirmado al Consistorio que no se exigirá la devolución inmediata del dinero, no se requerirá o ejecutará de manera inmediata.

“No se trata de inactividad, sino de unos convenios firmados con unos plazos que todas las administraciones implicadas sabíamos que no se iban a cumplir. La parte A de la primera fase se firmó en noviembre de 2015, y la fase B, en octubre de 2016. En el supuesto de que hubiéramos empezado a hacer la obra de inmediato, que no se podía por diferentes problemas administrativos que se han ido resolviendo, aún no la habríamos terminado y estaríamos ahora en la misma situación en la que nos encontramos, porque el plazo de ejecución de los trabajos es de 36 meses. Desde el comienzo, todas las administraciones eran conscientes de que el plazo iba a tenerse que ampliar para terminar la obra”, afirman, por enésima vez, desde el Ayuntamiento. La pregunta después de esto surge de inmediato: ¿por qué no se advirtió en el momento de la firma (4 de octubre de 2016)?

“Estas novedades se las queremos trasladar a todos lo portavoces de los grupos del Ayuntamiento, porque todos los partidos estamos trabajando conjuntamente para llegar a una solución. Desde la Corporación local se destaca la buena predisposición de Gobierno central y el cierre de filas de los grupos municipales sobre Las Chumberas”, remarca el comunicado municipal. “Es una cuestión de plazos y de garantizar que las obras se inicien, y tranquilizar a los vecinos. Seguiremos trabajando todos para la reposición de Las Chumberas, para iniciar las obras”, concluye la versión del Consistorio lagunero.

El pasado jueves, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Matos, solicitó la comparecencia de la consejera de Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido (CC), para que dé explicaciones sobre el convenio que expira el día 31 suscrito por las cuatro administraciones: Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna.

Surge una nueva plataforma vecinal en el barrio, que asegura estar despolitizada

Hace unos días que se ha constituido una nueva plataforma vecinal en este barrio lagunero, denominada Las Chumberas Basta Ya. Tal y como se recoge en el perfil de la red social Facebook que han creado, nacen con “la intención de dar a conocer información que no está ni comprometida ni distorsionada ni politizada”.

Ante la contundencia de los argumentos utilizados, DIARIO DE AVISOS se puso en contacto con la portavoz de esta reciente plataforma vecinal, Nieves Báez. Según Báez, la plataforma “está encabezada por un grupo pequeño de seis personas, pero queremos que sea para todos los vecinos del barrio, y nace para exigir que se nos expliquen las cosas, para saber qué está ocurriendo exactamente con nuestras viviendas, porque nos da miedo perderlas”.

Se da la circunstancia de que existe otra asociación vecinal en la zona, conocida como la Comisión de Afectados por la Aluminosis, cuyo portavoz es Ricardo González. Al ser preguntada por este colectivo vecinal, Báez afirmó que “necesitamos estar representados por personas que estén continuamente en el barrio”. “Desde agosto no ha habido ninguna asamblea más, y estamos ya finalizando el año y nos enteramos de lo que está ocurriendo por los medios de comunicación y eso nos parece muy triste”.

Sobre si la comisión de seguimiento o la comisión de afectados por la aluminosis de Las Chumberas está politizada, Báez subrayó que “todos lo sabemos”. Además, “cuando uno está en una plataforma o en un colectivo que busca el bien común de los que lo forman, no puedes pertenecer a ningún partido político, ni ser afines a ellos y si lo eres, que no se note”.

Acerca de las palabras del alcalde en el último Pleno, Báez quiso precisar que “Díaz afirmó que, desde julio empezó a llamar por teléfono al Ministerio para ver qué pasaba, ¿por qué si no le daban respuesta en julio, en agosto vas al barrio y le dices a los vecinos que todo está arreglado? Pues, no lo entendemos”. “Ahora mismo, nuestro mayor miedo es que dejen de pagar los alquileres, porque ¿a dónde iríamos entonces?”, lamentó.

Comisión de seguimiento y asamblea vecinal, la próxima semana

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), convocará el próximo miércoles la comisión de seguimiento de Las Chumberas, además de realizar una asamblea vecinal para el viernes 4 de enero a las 20.00 horas. En ambas reuniones, Díaz tiene la intención de tranquilizar a los vecinos y ofrecerles información sobre los avances en ese posible convenio unificador que se pretende rubricar con el Ministerio de Fomento. A pesar de esos movimientos, continúa la incertidumbre de si el Ayuntamiento tiene que devolver, finalmente, los fondos de reconstrucción, por los incumplimientos en los plazos por su parte.