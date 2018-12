La respuesta de Mariah Carey a su mayor fan tinerfeño: “Quiero ir a Canarias; ¿podemos ir?”

La admiración por una celebridad es un sentimiento que no entiende de límites ni de fronteras. Víctor Cruz cruzó unas cuantas cuando voló el pasado 3 de diciembre desde Tenerife a la ciudad de Gotemburgo, en Suecia, para conocer en persona a su cantante favorita: Mariah Carey (Nueva York, 1969).

El tinerfeño, que es fan de la diva estadounidense desde niño, sintió una pena terrible cuando comprobó que no quedaban entradas VIP para el concierto que Carey ofrece esta misma noche sobre el escenario del Wizink Center de Madrid, dentro de su gira naivdeña All I want for christmas is you.

Sin embargo, sus familiares y amigos, conocedores de lo mucho que Víctor anhelaba acudir al evento, hicieron realidad su sueño y regalaron al joven un pase para vivir la que será, probablemente, una de las experiencias más emocionantes de su vida. Y es que el tinerfeño no solo disfrutó de un espectáculo único, sino que, además, pudo mostrar personalmente a la artista internacional el tatuaje en el brazo con su marca que se había realizado unas semanas antes de la esperada cita.

Pese a que Víctor abrazó a Carey por primera vez hace tan solo unas semanas, no ha sido su primera interacción. El año pasado, cuando lanzó su sencillo I don’t, Carey se estrenó en Facebook Live para conocer en directo la opinión de sus seguidores acerca del nuevo tema. Lo hacía en su línea, de lo más extravagante, con un ajustado body negro y medias de rejilla. El tinerfeño aprovechó para enviar un cariñoso mensaje a la cantante: “Gracias por todo. Tu voz, tu música… Besos desde las Islas Canarias”. Fue entonces cuando la artista respondió: “Quiero ir allí. ¿Podemos ir? Sería súper divertido”.

Ahora, 18 años después de su última actuación en nuestro país, Carey está actuando en Madrid, y para Víctor sería un auténtico sueño que la diva visitase el Archipiélago. Hasta entonces, se conforma con las imágenes y los vídeos que le recuerdan lo vivido junto a su estrella preferida, pero, quién sabe…