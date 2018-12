Una carrera contra el miedo

Una marea negra formada por cerca de 200 personas recorrió ayer el centro de La Laguna, en una carrera homenaje a Laura Luelmo, la profesora de 26 años asesinada esta semana y que había salido a correr sola en el momento de su desaparición.

La iniciativa nació de manera espontánea por parte de “un grupo de corredoras que, hablando sobre lo sensibilizadas que estábamos con este tema, se nos ocurrió organizar una quedada para correr de luto por las calles de La Laguna para recordar a Laura y hacer esta denuncia visible”, explicó Natacha Sujanani, una de las propulsoras de esta iniciativa.

Así, lo que empezó con una idea y un mensaje de whatsapp se multiplicó en las redes sociales y los teléfonos, logrando congregar ayer a cientos personas y resultando todo un éxito de participación.

Mujeres, hombres y hasta niños, de todas las edades y corredores habituales o no, se concentraron, a las 19.00 horas, en el camino de Las Peras para recorrer el centro de La Laguna con pitadas, palmas y bajo lemas como ‘Ni una menos’ o ‘Nos queremos vivas’. Una marea negra que generaba debates y despertaba conciencias entre los viandantes a su paso por las calles del casco histórico de la ciudad.

“Las mujeres no queremos correr con miedo”, enfatizó Natacha Sujanani.

La marcha partió del camino Las Peras y continuó por la plaza del Cristo, calles Viana y Carrera y hasta la plaza de la Concepción, desde donde volvió por la calle Herradores hasta la plaza del Adelantado, donde se leyó un manifiesto.

“Seguiremos luchando”

“Querida Laura. No te conocimos personalmente, pero hoy nos hemos reunido para recordarte y seguir tu lucha. Compartimos dos rasgos: somos mujeres y somos corredoras”, recogía el texto. “Como mujeres, compartimos esa sensación, ese miedo que siempre nos persigue -continuaba-. Ese doble rasero entre la libertad y la cautela. Todas practicamos el mándame un mensaje cuando llegues, no vuelvas sola a casa, no entrenes sola en el monte, no vayas por lugares oscuros, coge la matrícula del taxi… y así infinitamente”. “En tu memoria Laura, y por todas las mujeres víctimas de la maldad de algunos y que sigue presente en la sociedad, seguiremos luchando, seguiremos saliendo a correr, pero no con valentía, sino con normalidad. Porque es el único camino”, concluyó.

Porque son muchas las mujeres que se sienten identificadas con estas palabras, como Tatiana, de 29 años y corredora de montaña, habitualmente sola. “Es verdad que cada vez que voy a correr voy con el móvil por el miedo de que pueda venir alguien y hacerme algo. Para mí, esto es una buena causa, nos estamos manifestando para que esto pare ya y podamos salir sin estar pensando que nos pueda pasar algo, porque a mí me ha pasado a menudo”. “Muchas veces estoy en la montaña corriendo y a lo mejor hay una persona haciendo senderismo o un turista, y muchas veces hay hombres solos, y yo me echo a correr rápido para mantener la distancia -continuó-. Y la verdad es que siempre salgo a correr, por la montaña o de noche, tengo ese pequeño temor. Y no debería de ser así”.