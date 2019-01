“A día de hoy, el proyecto de la playa San Marcos no se presentó a este gobierno”

Fue a comienzos de julio del año pasado cuando desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias se anunció que a finales de septiembre se presentaría el proyecto de rehabilitación de la playa de San Marcos al Ayuntamiento de Icod de los Vinos y a los vecinos del municipio, tras conseguir que el Gobierno central destinara dos millones de euros en los Presupuestos Generales de 2017 para solucionar la falta de arena en el lugar.

El anuncio quedó en una declaración de buenas intenciones ya que a día de hoy ni el grupo de gobierno ni la ciudadanía conocen el documento elaborado por Gesplan que se envió a la Secretaría de Estado de Costas. En vano ha sido la insistencia del alcalde, José Ramón León, para que el consejero y el viceconsejero de Turismo, Isaac Castellano y Cristóbal de la Rosa, respectivamente, le informaran sobre el mismo, tal y como se habían comprometido, ya que se trata de un enclave fundamental del municipio.

“No ha habido ninguna reunión para informarnos, ni al Gobierno ni al Consejo Municipal de Recuperación de la Playa de San Marcos, en el que están representadas todas las fuerzas políticas de la Corporación, la plataforma ciudadana SOS San Marcos y la cofradía de pescadores. Nos dijeron que faltaba un estudio de comportamiento de la obra que no se pudo terminar, pero que lo presentaban incompleto para no perder los plazos y seguir avanzando y que Costas ya pediría los datos que faltaban”, apunta el mandatario.

Pese a no conocer el contenido del documento, lo que sí sabe León es que el anterior alcalde (CC) Francis González, despojado de su cargo en agosto de 2017 por la moción de censura que presentó toda la oposición, “ha ido impulsando un proyecto basado en el estudio realizado por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Juan Antonio Afonso Mosegue, que ya fue rechazado por Costas en su momento y que se fundamenta en evitar las reflexiones del oleaje en una muralla que está frente al muelle para recuperar la playa”.

León no es partidario de esta idea por dos razones. La primera, porque toda la vida ha habido reflexiones allí e incluso mucho mayores que las actuales y la playa nunca se vio afectada. En segundo lugar, porque Costas a través de los informes de la oficina de la Demarcación de Tenerife rechazó esa idea.

Por lo tanto, quiere dejar claro que el proyecto que se ha enviado a Madrid no es el del actual grupo de gobierno sino “que está basado en la idea defendida a capa y espada por el anterior alcalde”, a quien critica “por haber estado en la playa en agosto con Juan Antonio Mosegue y algunos técnicos de Gesplan aprovechándose del cargo que tiene en el Gobierno de Canarias, prescindiendo de la presencia del alcalde y de los miembros de la plataforma”.

El mayor temor de Moncho León es que se pierda el dinero por incumplimiento de los plazos. “Desde luego, si eso ocurre vamos a hacer responsable a Francis González y a la Consejería de Turismo”, subraya. Una duda que se despejará el 4 de febrero, fecha en la que el alcalde se reunirá con los responsables de Costas “para conocer en Madrid un proyecto que se ha redactado en Canarias”, ironiza.

“Hay una clara intencionalidad de alguien para que el contenido no se conozca”

José Ramón León asegura que fueron innumerables las ocasiones que intentó, sin éxito, ponerse en contacto con los responsables de la Consejería regional de Turismo para conocer el proyecto. En este sentido, entiende que este tipo de documentos tarden en redactarse, “pero se presentó en septiembre y todavía no tenemos información sobre su contenido, por lo que creo que hay una clara intencionalidad de alguien para que no se conozca”, afirma. Para León, “es un tiempo perdido porque Costas ya rechazó el proyecto y porque no se ha presentado a las partes y sin conocerlo, éstas no lo van a aprobar