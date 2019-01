Arona sella un pacto con la sostenibilidad en Fitur 2019

Arona ha sellado un pacto de futuro con la sostenibilidad poniendo en valor dos festivales, que llevan su puño y letra, ARN Blue & Green-Concierto Limpio y Arona Son Atlántico-la Fiesta de los Océanos, en el marco viral de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, una plataforma planetaria de encuentro e intercambio de todas las nacionalidades, que se clausura hoy y que ha reunido, sobre 67.000 metros cuadrados, desde el pasado miércoles, día 23, a 250.000 personas ávidas de una oferta de 165 países y otros destinos geográficos representados en casi 900 estand que han dado cobertura a alrededor de 10.500 empresas del sector.

El alcalde de Arona, José Julián Mena, dejó claro en Fitur que “la sostenibilidad es el objetivo por el que tiene que apostar Arona, un municipio que recibe un millón y medio de turistas al año y que cuenta con una población estable de 100.000 habitante”. Mena Pérez señaló que ésta fue una de las premisas principales del flamante Plan de Competitividad Turística de este municipio del sur de Tenerife.

En opinión del alcalde, los festivales ARN Blue & Green y Arona Son Atlántico han permitido pasar “de las palabras a los hechos”, removiendo conciencias no sólo en la población general sino entre los estudiantes, que es la base para soñar con un mundo mejor en generaciones venideras. Mena Pérez destacó que con el Concierto Limpio del ARN Blue & Green se demostró el año pasado que se puede disfrutar de la música en familia y sin generar acumulación de residuos. Para el alcalde de Arona, con el Blue & Green “hemos tocado el mar, la montaña y el cielo”.

Por su parte, el codirector de ambos festivales, Martín Rivero, manifestó en el acto de presentación de dichas iniciativas, en Fitur, que lo que se pretende es crear “conciencia sobre la importancia de poder disponer de una colonia permanente de ballenas y delfines en la costa de Arona y de que se encuentren en perfecto estado de salud porque ese es el mejor indicador de que los mares de Arona están limpios y sanos”.

BALLENAS DE TODA LA VIDA

El maestro de ceremonia de la consagración, en Fitur, de estos dos proyectos multiculturales y sostenibles de Arona, fue el periodista líder de la comunicación musical nacional, Xavi Martínez, que, hace meses, compartió con Sergio Hanquet, el alma mater de los dos festivales aroneros, la experiencia de conocer de cerca las ballenas calderón y los delfines mulares que campan a sus anchas por las aguas del litoral de Arona. A Hanquet, precisamente, le preguntó desde cuando viven estos especímenes en dichas aguas. “De toda la vida. Viven y se alimentan en las aguas de Arona, no emigran. Yo creo que están en las islas antes que los canarios”, afirmó convencido Hanquet.

Xavi Martínez confesó que el Concierto Limpio no es un concierto más y lo definió como “un concierto especial”, que el concejal de Turismo, David Pérez, destacó como un “medio de vital importancia para que, entre todos, conservemos en buen estado un medio marino que resulte atractivo para nuestros visitantes y para los que practican los deportes acuáticos”.

Por su parte, Iván Torres, la voz de Efecto Pasillo, la primera banda confirmada oficialmente en el cartel del Concierto Limpio 2019 del ARN Blue & Green, que se celebrará el 24 de agosto, a la vera de la playa de Las Américas, dijo, en Fitur, que “como canario, amante del mar, con el corazón abierto, me comprometo, con el resto de los músicos, a meternos en el agua para sacar todo el plástico que haga falta”. Iván es hoy buceador, con carné, pero su afición por el submarinismo surgió, precisamente, en una experiencia de iniciación subacuática programada, hace algunos años. por el festival Arona Son Atlántico. En Fitur comprometió a Hanquet para salir en barco a ver los cetáceos de Arona.

El municipio del sur de Tenerife mostró en Fitur, al sector turístico, las iniciativas que, además de los tradicionales productos de sol y playa, muestran el patrimonio natural y cultural de este rincón de Tenerife y que, de forma transversal, impulsan valores como la sostenibilidad, la accesibilidad, el patrimonio y la igualdad. Para ello creó un área específica con cuatro stand integrados en una estructura unitaria de diseño actual caracterizada por su llamativo cromatismo rojo.

< ► > El alcalde aronero, José Julián Mena, presidió la presentación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, de las iniciativas de su municipio por la sostenibilidad. DA

24 DE AGOSTO

La edición de este año de ARN Blue and Green tendrá lugar el 24 de agosto y, de nuevo, implementará una serie de medidas propias de los conciertos sostenibles que, en toda Europa, están aplicando una filosofía de compromiso con la conservación del entorno en este tipo de espectáculos multitudinarios.

La banda Efecto Pasillo, que se caracteriza por huir de los estereotipos en su música, se unirá así a un festival que lanzará mensajes a favor del medioambiente a lo largo de todo el concierto. Este reconocido grupo acaba de lanzar su nuevo sencillo, No te enamores, en cuyo videoclip cuenta la participación de siete mujeres que se caracterizan por su lucha desde diferentes ámbitos: Beliza Coro, primer mujer indígena de su comunidad Puruwa-Ecuador en reivindicar el papel de la mujer en la ONU; la actriz, directora y productora Itziar Castro; la monologuista y actriz Sara Escudero; la campeona olímpica de Lucha,Teresa Méndez; la modelo y yogui Aída Artiles; la artista e influencer Paula Cendejas y la artista y activista Rocío Saiz.

EFECTO PASILLO: 70 CONCIERTOS Y 65.000 ESPECTADORES

Más 65.000 espectadores, en setenta conciertos, disfrutaron de la gira Las Banderas Tour de la banda Efecto Pasillo, que finalizó en 2018. A lo largo de 30.000 kilómetros, Iván Torres (voz), Javi Moreno (batería), Nau Barreto (guitarras) y Arturo Sosa (bajo) emocionaron al público y lo hicieron bailar con los temas de su último trabajo discográfico, Barrio Las Banderas, con éxitos como Carita de Buena.

Han pasado ya nueve años desde que, en 2010, Efecto Pasillo publicara su trabajo discográfico con el mismo nombre y un sencillo, Chacho, que los hizo conocidos en todo un país que recorrieron como teloneros de Hombres G. Sería su segundo cedé, El misterioso caso de…, en 2013, el que les granjearía grandes éxitos como Pan y mantequilla o No importa que llueva, que ya se han convertido en clásicos. En 2015 llegó Tiembla la Tierra, con temas como Cuando me siento bien o Para toda mi gente, en los que combinaron de nuevo los ritmos latinos, el pop y el rock. Con Barrio Las Banderas han demostrado de nuevo que no pierden el estilo fresco con el que han conquistado tantos seguidores.

ESTAND DE ARONA

En este sentido, en el estand de Arona de Fitur, han causado sensación las cañitas comestibles utilizadas, de forma pionera, en la edición de 2018, del Concierto Limpio, así como vasos reutilizables. Junto al ARN Blue and Green se ha presentado también el Festival Arona Son Atlántico, iniciativa que cumplió el año pasado un lustro de vida y que aúna cultura, turismo y medioambiente, con la realización de actividades de diversa índole como conciertos, talleres, debates, cine, inmersiones de buceo de submarinistas de renombre internacional, conferencias de personalidades implicadas en la conservación de los océanos, experiencias con gafas virtuales o diseños de creadores sostenible. De hecho, en Fitur, se ha proyectado un vídeo con impresionantes imágenes captadas por el cámara submarino, Kevin Sempe, durante su inmersión en las aguas de Arona, invitado por Arona Son Atlántico.

Con la presentación de estas dos iniciativas organizadas por el Ayuntamiento de Arona, el municipio muestra al sector turístico la importancia que concede a la conservación medioambiental de la riqueza natural de esta zona del sur tinerfeño. Asimismo, demuestra su firme apuesta por la cultura como herramienta catalizadora de la lucha por la conservación y aplica a las manifestaciones musicales, entre otras disciplinas, las herramientas necesarias para hacer posible la coexistencia de los conciertos con el respeto al entorno natural.