El Cabildo de Tenerife abre una oferta pública para alquilar o comprar un edificio para el IASS

El Cabildo de Tenerife va a iniciar una oferta pública para alquilar o comprar un inmueble en el que se pueda ubicar un centro sociosanitario del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), como alternativa al edificio de oficinas del empresario de la construcción Antonio Plasencia, condenado por corrupción.

El presidente de la corporación insular, Carlos Alonso, ha informado hoy en rueda de prensa que se busca un edificio construido o que pueda ser modificado en un plazo de diez meses, que pueda albergar un mínimo de 220 usuarios, que se ubique en un solar tenga capacidad de tener uso sociosanitario y se encuentre en la zona metropolitana.

Carlos Alonso ha afirmado que esta solicitud de oferta, que se publicará en medios de comunicación locales, se realiza “con el objeto de procurar la máxima transparencia y como respuesta a la controversia que se ha producido de carácter social”.

Ha precisado que los puntos que se exigen para disponer de un nuevo edificio “son comparables” a lo que ofrece el edificio propiedad de Plasencia y ha agregado que lo que no tendría sentido es que, por ser del empresario, la administración elija una oferta peor.

No obstante, ha señalado que “por responsabilidad” le ha pedido a los propietarios del edificio de Plasencia, quienes han ofrecido retirar la oferta, que la mantengan porque “lo que no puede ocurrir es que si no hay propuestas alternativas nos encontremos sin solución para los mayores”.

El presidente, que no se arrepiente de los pasos que ha dado, ha señalado que sin u edificio construido en el que realojar a los mayores del Hospital Febles Campos se podría estar nueve años sin aumentar las plazas sociosanitarias en el área metropolitana.

Sin embargo, con una propuesta como la actual de Plasencia se podría aumentar en tres años el número de plazas en 270 y en seis años en 170 más, ha resaltado.

“Nuestra prioridad absoluta no es Plasencia ni escapar ni escurrir el bulto”,sino “mejorar la atención a los mayores”, aunque para ello haya que “ir hasta el infierno”, ha afirmado Alonso, quien ha insistido en que buscarán un nuevo edificio “con total claridad y transparencia”.

Alonso ha comentado que se sabía que el propietario del inmueble era una empresa vinculada a Plasencia, empresario que ha admitido que tuvo “un pasado muy oscuro, y pese a ello, el Consejo Rector lo aprobó sin ningún voto en contra y con la abstención de Podemos.

No obstante, mañana de nuevo se ha convocado al Consejo Rector para “resolver cualquier duda que pueda haber en el expediente”, ha avanzado Alonso, quien ha precisado que el Cabildo puede adquirir un inmueble por dos vías, de forma directa o a través de un concurso, las dos igual de legales.

Ha recordado que desde finales del año 2016 buscan alternativas al Hospital Febles Campos y, desde ese momento, han visitado diferente inmuebles con capacidad para alojar a 270 dependientes y, por diferentes motivos o no cumplir con la normativa, han descartado la Clínica Capote, hoteles fuera del área metropolitana y otro edificio que también era propiedad de Plasencia.

Incluso se contactó con una inmobiliaria que desistió del contrato para asesorar al Cabildo en la búsqueda de inmuebles porque “no existían inmuebles para alojar a los 270 dependientes”.

Aún así, visitaron diferentes edificios para ver si podían ser adaptados y utilizados por el IASS, entre los que también se encontraban el centro sociosanitario de Ifara, con el que tampoco se llegó a un acuerdo, y se contactó sin éxito con el Obispado y con las Dominicas de La Laguna.

Por tanto, “la única opción sobre la mesa que era viable” fue el edificio de oficinas propiedad de Plasencia, ha destacado el presidente del Cabildo, quien no se arrepiente de sus acciones pues su prioridad no es su imagen política sino los mayores.

Sobre la tasación del edificio de Plasencia, ha hecho hincapié en que se ha encargado a la empresa externa Tinsa conforme a lo que establece la ley porque en el IASS no había técnicos que pudieran realizar este trabajo.

En cualquier caso, ha continuado, se trata de una primera tasación, puesto que el Cabildo lo que pretende no es comprar un edificio en construcción sino un inmueble ya terminado con un centro sociosanitario, por lo que habrá que volver a tasar, ya sea de nuevo una empresa externa o el propio Cabildo, el valor de lo que se compra.

Respecto a su socio de gobierno, el PSOE, ha dicho que se tendrá que explicar y ha insistido en que lo que “quizás” le diferencie o distinga de este partido es que “aunque haya que ir al infierno”, su prioridad son los mayores de la isla.

“Con transparencia y de frente creo que todos vamos a estar de acuerdo en la prioridad son los mayores”, ha aseverado Alonso, para quien “lo que es ético” es darle una solución a esta población.