El Círculo de Bellas Artes desafía la orden municipal de cierre y se mantiene abierto

Tal y como había anunciado su presidente, José Valladares, el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz mantiene sus puertas abiertas después de finalizar el permiso concedido por el Ayuntamiento para celebrar Merkarte. Esta decisión desafía la orden de ciere dictada por Urbanismo el pasado septiembre por carecer de licencia. Aunque las salas no tienen actividad, sí que está abierta la cafetería así como las instalaciones de la entidad. Ayer, Valladares detalló a DIARIO DE AVIOS que, “hemos tomado la decisión de que, en las salas, mientras no tengamos una absoluta certeza de que podemos mantenerlas abiertas, no vamos a organizar nada porque ya hemos quedado mal con muchos artistas, con exposiciones programadas que no se han podido realizar”.

Sin embargo, sí que se van a desarrollar algunas actividades. “Con la Fundación Disa vamos a desarrollar la Escuela de Familia que va a ser los sábados. Se trata de un contrato anual, pero es algo que vamos a hacer como un tema privado por lo que no le afectaría la orden de cierre”. “La cafetería sí sigue abierta, a pesar de que ellos sí que corren cierto riesgo porque, en realidad, tendríamos que haber cerrado todo después de Merkarte al público”, admite el presidente del Círculo.

En cuanto a la parte legal para rebatir la orden de cierre, detalla Valladares, que ya está casi terminada. “Están elaborando un documento con los orígenes de la construcción del Círculo, porque ellos entienden que hay legislación de sobra para rebatir el cierre aunque tengamos que modificar cosas. Están estudiando las obras que se han hecho y nos garantizan que no hay problema en ese sentido aunque tengamos que hacer las obras que Gerencia (Urbanismo) nos pide”. Este argumento legal que prepara el Círculo para rebatir la orden de cierre, se basa en que, “legalmente las licencias nunca caducan, y hemos tenido licencia de apertura desde que tuvimos licencia de obra, que era como se hacía antiguamente”. Admite el presidente que de enconarse aún más la situación con Urbanismo, ese documento sería la base para acudir a los tribunales y judicializar el asunto.

Mientras el Círculo ha decidido no cerrar sus puertas, a pesar de lo que eso puede suponer para la entidad, Valladares ha activado los mecanismos de apoyo institucional que le dio el acuerdo del Pleno de Santa Cruz, con el respaldo de todos los grupos municipales.

“La semana pasada mantuve una reunión con el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, para preparar una conjunta de Cabildo, Ayuntamiento y Círculo de Bellas Artes, para buscar fórmulas que nos permitan afrontar la reforma y adaptarnos a los que nos exigen en la parte de seguridad y baja tensión”.

De esa reunión salió el presidente del Círculo con el compromiso de que el próximo encuentro se celebraría en dos semanas. “Son reuniones formales que son la prolongación del acuerdo al que se llegó en el Ayuntamiento y eso significa que seguimos avanzando”.

Valladares confía en que, “entre eso y la parte legal” permita al Círculo establecer el plan de acción de la entidad para este año. “Podremos decidir si mantenemos abierto el Círculo un tiempo hasta que empiece la obra o si la fraccionamos. No queremos mantenerlo cerrado mucho tiempo, ya es demasiado el que llevamos así”. Asegura el presidente del Círculo que mucha gente les está pidiendo que se mantengan abiertos, “incluso nos han llegado propuestas de actividades del propio Ayuntamiento, del área de Juventud, para hacer unos talleres de teatro”, comenta perplejo José Valladares.

Urbanismo anuncia una inspección “en breve”

Desde Urbanismo, se confirma que, en breve, se girará una inspección a las instalaciones del Círculo para comprobar que siguen abiertos a pesar de la orden de cierre. Valladares constata que la relación con Urbanismo no es la mejor y asegura que en caso de que se derive alguna consecuencia de la decisión de seguir abiertos, sus abogados están preparados para rebatirlas. Admite que la última reunión con Urbanismo no fue muy bien. “Son servidores públicos y están para arreglar problemas y no para poner trabas”. “ El trato que recibimos por parte de los técnicos estuvo totalmente fuera de tono”, afirmó Valladares.