El colectivo del motor entregará el 18 de enero las 15.000 firmas para la construcción del Circuito

La Plataforma Queremos un circuito de Velocidad en Tenerife entregará el próximo viernes 18 de enero en el registro del Cabildo más de 15.000 firmas en apoyo a la construcción del Centro Insular del Motor. Desde hace meses este grupo formado por deportistas, representantes de diversos colectivos y aficionados de las dos y cuatro ruedas de la Isla ha realizado diversas actividades reivindicativas.

En septiembre de 2017 mantuvo una reunión con la corporación en la que pidieron explicaciones por el estado del proyecto y mostraron sus dudas sobre su realización. El 29 de septiembre convocó una concentración contra de la gestión realizada por el Cabildo y comenzó la recogida de firmas para instar a la institución a que acometa las obras. Además, el colectivo recabó el apoyo de otras instituciones, organismos y asociaciones a esta iniciativa ante las continuos retrasos y engaños por parte de un Cabildo que ha incumplido reiteradamente sus promesas, le ha faltado diálogo y ha hecho oídos sordos a los profesionales y aficionados del motor que demandaban una infraestructura dimensionada a nuestra realidad, mostrando su incompetencia y la falta de gestión eficaz en su construcción.

El colectivo solo pide unas instalaciones dignas para poder practicar el deporte del motor en todas sus categorías y lo único que reciben son incumplimientos. Además de los retrasos en la ejecución del proyecto, las contradicciones sobre el cargo que ostentaba Walter Sciacca -al que se anunció como director para luego pasar a ser asesor-, la existencia de cinco millones de euros presupuestados para 2018 que no han dado un impulso a la obra, la ocultación de la quiebra de la aseguradora donde estaba depositado el aval presentado por Onda Rossa, se sumó el informe ‘chapucero’ de Sciacca que reconocía que el Circuito no es viable con medios y público tinerfeños a los que tildó de no tener “ni idea de cómo funciona o qué necesita” un circuito.