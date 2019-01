El Diputado del Común actuará de oficio en el caso de Laura Almagro

El Diputado del Común, a través de su adjunta, Beatriz Barrera, para violencia de género, se ha interesado por la situación de Laura Almagro, que en DIARIO DE AVISOS ha denunciado su problemática social, viviendo de ocupa en un piso de La Estrella (Arona) y con una niña de apenas 15 meses.

La adjunta a Rafael Yanes se puso en contacto ayer mismo con Laura Almagro y con la concejala de Servicios Sociales de Arona, Elena Cabello, a quienes les han solicitado un detallado informe para adjuntar a la queja ya abierta por el Diputado del Común, en su afán por preservar el derecho de vulnerabilidad si se diera el caso, comentó Beatriz Barrera, quien agradeció a DIARIO DE AVISOS que diera a conocer la situación, como ya ocurrió con anterioridad con Samara, con la que se logró un acuerdo entre ambas partes, algo que se tratará de conseguir ahora, atendiendo que la institución del Diputado del Común actúa en este caso como mediador.

Barrera comentó ayer que Laura Almagro le expuso no estar de acuerdo con las explicaciones dadas desde el Ayuntamiento, con datos que según ella son inciertos, mientras que Elena Cabello no puso ninguna objeción en enviar detallado todo lo que se ha hecho por ayudar a la madre de una niña de 15 años que tiene además la consideración de víctima de violencia de género. Insisten desde el consistorio que a Laura se le da “un vale para alimentos cada tres meses y le han ofrecido viviendas de alquiler social, pero no podemos ponerle el agua en una vivienda que ocupa ilegalmente”.