El encontronazo de Jorge Javier con una camarera en Tenerife: “Me humilló”

El popular presentador de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, aterrizaba este pasado fin de semana en Tenerife para deleitar a los vecinos de Güímar con el musical Grandes éxitos, que protagoniza, dentro de su gira por todo el país. La representación tuvo lugar el domingo 27 de enero en el pabellón municipal Quique Ruíz, tan solo unos días después de su actuación en el Auditorio de Tenerife Adán Martín.

Grandes éxitos resultó ser todo un triunfo en el recinto deportivo, al que acudieron 800 espectadores. Uno de los rostros más populares de Sálvame había conquistado al público de la Isla y parecía disfrutar de ello… hasta que una “camarera me humilló en Tenerife”. Con estas palabras, el periodista y presentador ha titulado su último escrito en el blog de la revista Lecturas, para la que colabora. Y es que Jorge Javier relataba ayer un desafortunado momento que vivió con la trabajadora de una cafetería tras aterrizar a primera hora del domingo en el Aeropuerto de Tenerife Norte.

“Diviso a dos compañeros en una cafetería […]. Me intercepta una trabajadora del lugar y me pide una fotografía: ‘Es muy temprano, mira qué hora es’, y se la niego con una sonrisa y mucha educación. La respuesta de ella me deja noqueado: ‘Qué antipático”, comienza el relato.

Jorge Javier abandonó el local con “mal cuerpo” después del encontronazo con la empleada, y reconoce que “me han pasado cosas desagradables a lo largo de toda mi carrera, pero que la trabajadora de un lugar al que acudo a hacer gasto me trate de manera tan humillante, jamás”.

El presentador finaliza su controvertida narración aludiendo a una canción del músico portugués Salvador Sobral, La vida es un selfie, con la que afirma que “la escucho y no puedo estar más de acuerdo”.