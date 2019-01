Enrique Camacho: “A lo mejor sería buena idea plantear una limitación en el número de candidatas”

Este es el cuarto año consecutivo en el que el productor y director artístico Enrique Camacho (Santa Cruz de Tenerife, 1983) se pone al frente de las tres Galas de Elección a Reinas (infantil, adulta y de los mayores) del Carnaval, con la presión del éxito que tuvo la Gala Adulta del pasado año, que gustó mucho al público, y el reto de cuadrar a 19 candidatas, frente a las 13 de 2018, en el espectáculo.

-Con cuatro años al frente de las Galas del Carnaval, ¿siente que cada vez es más difícil seguir encontrando ideas y sorprendiendo al público?

“Creo que a veces nos equivocamos con la idea de querer superarnos año a año. Cada año es diferente y cada tema te da unas posibilidades diferentes. Creo que lo importante es, con el reto al que nos toque enfrentarnos con el tema elegido y con los objetivos que nos planteemos, hacer el trabajo de la mejor manera posible para obtener el mejor resultado posible. Las comparaciones siempre van a estar ahí, pero me gustaría que no estuviéramos comparando siempre con años pasados, porque los planteamientos son distintos”.

-¿Desde cuándo comienza a trabajar en la organización y las ideas de las tres Galas?

“Normalmente, desde el momento en el que se conoce el tema empezamos a trabajar. De hecho, el primer borrador de escaleta y de guión lo tuvimos en abril, para sobre eso ya poder desarrollar el espectáculo y el proyecto artístico . Yo siempre he dicho que el Carnaval requiere un año, o incluso más, de preparación, porque eso nos daría a todos mayor tranquilidad y también nos permitiría ver cosas nuevas, que no es posible ver con tan poco tiempo. Y también creo hay que actualizar, porque hay muchas cosas que aún se siguen haciendo como hace años y es una cuestión que deberíamos empezar a ver, porque todo avanza en esta vida”.

-Cuando habla de actualizar, ¿qué cosas cree que deberían de revisarse hoy en día?

“Hay muchas cosas que para mi gusto requieren ahora mismo de un análisis profundo y detenido, de sentarnos todos en una mesa y mirar hacia atrás y también hacia delante. Por ejemplo, el formato de distribución del Recinto Ferial, siempre he dicho que requiere de una pensada que nos permita hacer un planteamiento técnico para desarrollar otras cosas en la escena. Es cierto que es complicado, porque es un escenario que se utiliza para galas y para concursos, y cada uno de ellos tiene sus cosas, pero creo que es necesario. No es solo el escenario, es todo el conjunto, lo que también implica tocar al público. Yo siempre he sido mucho más partidario de una distribución del Recinto Ferial en el que, a lo mejor, el público esté un poco más lejos de lo que está ahora pero verá mejor, porque ahora mismo nos encontramos con ubicaciones de público muy laterales, que están alejadas y ven muy mal”.

-¿Qué diferencia y distingue a cada unas de las tres Galas de Elección?

“Nosotros nos tomamos las tres Galas como tres espectáculos con el mismo peso y tratamos de trabajarlas con el mismo cariño y dedicación. Probablemente la que más diferencias tenga sea la Gala de los Mayores, porque incluye también el Festival de la Tercera Edad, que tiene su propia mecánica. Y la Gala Infantil y la Adulta, para mi gusto tienen muchas similitudes. Probablemente siempre le tengo un poco más respeto a la Infantil porque creo que los niños son el público más difícil que hay en este mundo, y mantener la atención de los niños siempre es el gran reto a conseguir”.

-La Gala Adulta del año pasado fue todo un éxito y gustó mucho al público, ¿siente más presión este año para volver a repetir ese éxito?

“Sí, la verdad es que tuvimos la suerte de que la Gala del año pasado gustó mucho y, lógicamente, está esa presión, porque mucha gente te para por la calle y te dice a ver qué haces este año… Y yo a todo el mundo le digo que este año vamos a hacer una cosa adecuada a la temática que tenemos y que trataremos de hacer el mejor espectáculo posible que, sí que adelanto, va a ser un espectáculo diferente al del año pasado. No será ni mejor ni peor, va a ser diferente, porque la temática me invita a plantear un espectáculo distinto”.

-¿Y algún detalle o pincelada que nos pueda adelantar sobre esa diferencia?

“Lo que te puedo adelantar, y que ya lo hemos hablado en público en más de una ocasión, es que la Gala va a girar mucho este año, al margen de la propia temática, que nos va a situar en el contexto en el que van a ocurrir las cosas, en torno a la gente de Carnaval: los grupos, los diseñadores, las candidatas… y a toda esa gente que no vemos sobre el escenario pero son los que hacen que realmente las cosas brillen en escena, como pueden ser los directivos de las asociaciones de los grupos, las costureras, maquilladores… Toda esta gente que está en este proceso de todos estos meses previos. Porque realmente, aunque suene muy idílico decirlo, yo creo que esta fiesta sale porque toda una ciudad se une. A la hora de la verdad, está toda la ciudad unida, directa o indirectamente, entorno a una fiesta que hacen ellos. Y eso es muy bonito, y eso es lo que me gustaría transmitir este año”.

-El único pero que quizás tuvo la Gala del año pasado fue que no todas las candidatas pudieron salir al escenario en el momento de conocer el resultado del jurado, algo que parece que no gustó mucho…

“Yo días antes reuní a todos los diseñadores y candidatas para explicarles que no iban a caber todas en el escenario. De hecho, mi propuesta inicial con ellos fue que subieran solo las 10 más votadas, para que esas candidatas que estuvieran en el escenario en el momento de la coronación estuvieran bien lucidas. La verdad es que reconozco que por aquello de intentar contentar a todo el mundo, y teniendo en cuenta todo el trabajo que hacen, que es incalculable, pues les dije que me comprometía a subir a todas las que pudiéramos, y eso fue lo que hicimos, con tan mala suerte que solo nos faltó una candidata por subir. Este año sí que hemos llegado a un acuerdo para que esto no pase y solo van a poder subir a la coronación las 10 candidatas más puntuadas, porque a la hora de la verdad nos encontramos con que el escenario no es infinito y este año, además, tenemos 19 candidatas y era imposible subirlas a todas. Independientemente del número de candidatas, creo que esta es una decisión bastante coherente para solventar este problema de espacio, y que para mi gusto siempre sucedía. Es muy bonito ver a todas las candidatas en el escenario, pero, al mismo tiempo, siempre nos quedaba muy sucio coronar a una dama que está detrás de las demás y atravesar todo… Pero eso con 10 candidatas no pasará y podremos ensayar con las chicas una colocación mucho más coherente, un desarrollo de coronación mucho más limpia”.

-Aunque este año con tantas candidatas lamentablemente casi la mitad se quedarán fuera del escenario…

“Es una pena pero había que poner un criterio sobre la mesa y ha sido lo más sensato”.

-¿El gran número de candidatas va a alargar la duración de la Gala?

“Yo estoy trabajando para que no se alargue y a priori, si todo va bien, la Gala va a estar en casi el mismo tiempo que en la del año pasado”.

-¿Considera que habría que poner un número límite de candidatas?

“Sí es verdad que este mayor número de candidatas, que es una muy buena noticia para el Carnaval, este año entra ya en el límite para poder mantener el ritmo en un espectáculo como este. Por el espectáculo, la logística y muchas condiciones, a lo mejor sería conveniente plantear esa limitación en el número de candidatas. De hecho, hemos tenido que hacer algunos ajustes en el ‘backstage’, respecto al año pasado, para que quepan todas. Por eso sí que me parece que sería buena idea limitar el número de candidatas, siendo conscientes de que es una pena porque estas fiestas se hacen gracias a la participación… pero es verdad que puede que esa sea la solución”.

-El próximo viernes, 1 de febrero, es la Gala inaugural del Carnaval, que también dirige, en el Parque Marítimo. ¿Qué le parece el entorno?, ¿algún adelanto que nos pueda hacer?

“Yo elegí el sitio, el Parque Marítimo me gusta mucho, aunque es verdad que no fue mi primera opción, pero esa era más compleja de realizar, y al final decidimos volver a un sitio que hace dos años nos dio mucha suerte, aunque vamos a cambiar la ubicación respecto a aquel montaje del Caribe, pero a mi particularmente es un sitio que me gusta mucho. Creo que puede presumir de ser un marco para presentar el Carnaval con la ciudad, que no tenemos en otros sitios. Vamos, como siempre, a ver un poco de qué va a ir la fiesta este año, el orden en el que van a desfilar las candidatas y alguna sorpresa confío en que haya, pero me la guardo de aquí al 1 de febrero”.

-Teniendo en cuenta que esta Gala inaugural es en la calle, ¿cree que los concursos y Galas deben de volver a la calle o mantenerse en el Recinto Ferial?

“El tiempo es un riesgo, indiscutiblemente. El Recinto Ferial es un lugar cómodo e incluso perfecto para acoger el Carnaval, y nos permite trabajar con mucha comodidad y no estar pendientes de los problemas que podamos tener con el tiempo. Que a todos nos gustaría volver a la calle por la espectacularidad que eso supone, también, pero creo que, sobre todo después del año pasado, que vimos como sufrieron los compañeros de Las Palmas, el día que se quiera decidir volver a arriesgar tanto tendremos que estar todos muy de acuerdo en eso y ser una piña en esa decisión”.