Fomento da el OK a la propuesta de Arocha de un convenio para Las Chumberas de cuatro años

Por MOISÉS GRILLO y TINERFE FUMERO

El Ministerio de Fomento dio ayer el visto bueno a la propuesta de la directora insular de Vivienda del Cabildo de Tenerife, Marta Arocha (PSOE), con el fin de que el nuevo convenio entre las Administraciones implicadas para dar una solución a las 560 familias afectadas por la aluminosis en las viviendas del barrio lagunero de Las Chumberas tenga una duración de cuatro años (hasta 2022) y no de uno, como ha sido hasta ahora. Una solución que se entiende fundamental para lo que hasta estos momentos no ha sido más que una chapuza por parte de las autoridades implicadas, dado que el problema se arrastra desde hace 11 años y, para colmo, el Ayuntamiento de La Laguna es incapaz de justificar a dónde han ido a parar los 25 millones de euros que ya se han destinado a tal fin.

Para que ese convenio sea posible, en la Abogacía del Estado se afanan con el objetivo de que, en apenas unas días, se facilite una solución legal que permita la firma. Dicha fórmula tendrá que contar, inevitablemente, con el visto bueno de quienes han de aprobar nuevos fondos (en el proyecto de ley para los Presupuestos Generales del Estado hay previstos tres millones de euros más para la segunda fase) para el caso de Las Chumberas, lo que tampoco resulta sencillo ante la falta de justificación de los referidos 25 millones, por mucho que, en su afán de colaboración, nadie haya reclamado la devolución de los mismos.

Además, desde el Ministerio se ha explicado que si no han empezado las obras para que, al fin, se proceda con la demolición, edificación y urbanización en Las Chumberas, no es por la falta de un nuevo convenio, sino porque el Ayuntamiento de La Laguna ligó en el anterior su inicio a “la aprobación definitiva de los proyectos de expropiación, realojo y de urbanización”, así como a la disposición del suelo. De todo ello ha sido informada la directora de Vivienda del Cabildo de Tenerife, Marta Arocha (PSOE), quien ayer celebró una reunión con técnicos de Fomento al objeto de lograr lo que persiguen las cuatro administraciones públicas implicadas, que son el propio Ministerio, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de la Ciudad de los Adelantados.

Sobre la reunión y las reacciones políticas de los últimos días, Arocha aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS que “hoy (por ayer) se ha dicho en varios medios de comunicación que me estoy excediendo en mis funciones. La verdad es que me siento halagada de que se me critique por trabajar, aunque sí les pediría que se pusieran de acuerdo, porque la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, dice que me excedo y el portavoz de CC en el Cabildo, Alberto Bernabé, afirma que debo abanderar el trabajo que se está haciendo”. “Es la primera vez que soy criticada por trabajar”, enfatizó.

A pesar de las críticas, Arocha consideró que “la responsabilidad que tenemos los políticos que asumimos cargos públicos, y soy la directora insular de Vivienda, no cualquier persona que viene al Ministerio de Fomento a trabajar, es con los vecinos”. “Si me estoy excediendo en mis responsabilidades, lo haré siempre por la lucha de los vecinos”, insistió.

La directora insular socialista enfatizó que “mi actitud es irreprochable porque lo que he intentado es sacar este convenio adelante, pero lo que sí me parece irresponsable es no haber cumplido con el convenio ni haber ejecutado la obra en tiempo y forma”, concluyó Arocha, en clara alusión al Ayuntamiento de La Laguna, que ha tenido los fondos y que no ha movido una piedra desde el 18 de noviembre de 2011, fecha en la que se rubricó el primer convenio entre las cuatro administraciones públicas.

Hay que recordar que la empresa municipal de Vivienda del Ayuntamiento de La Laguna (Muvisa) es la que está gestionando los fondos y todo lo relacionado con Las Chumberas.

LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO SE CELEBRARÁ EL DÍA 29 DE ESTE MES

La comisión de seguimiento entre las cuatro Administraciones del convenio de Las Chumberas, Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna, se celebrará el próximo día 29, posiblemente, a través de videoconferencia. Se prevé que ahí se presenten todos los informes para que haya fumata blanca.