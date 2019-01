Gorrín, condenado a un año y medio de cárcel por la muerte de dos mujeres en la playa de Los Guíos

El exalcalde de Santiago del Teide Juan Damián Gorrín ha sido condenado a un año y medio de prisión y dos de inhabilitación por dos delitos de homicidios imprudente y a cinco de inhabilitación por ser autor de otro de prevaricación, según la sentencia dada a conocer hoy por el Juzgado número 8 de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife, en el que se juzgó la muerte, el 1 de noviembre de 2009, de dos personas (Vanessa y Marion) en la playa de Los Guíos de Los Gigantes, que fueron sepultadas por los desprendimientos de tierra y piedra procedentes de una ladera que con anterioridad ya había sufrido episodios similares y que debería estar acotada para los bañistas.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso la SER, la juez considera que Juan Damían Gorrín, a sabiendas de que había peligro de desprendimientos en la zona de baño de la playa de Los Guíos, no “adoptó medidas eficaces” para evitar el accidente y además, el ex edil no dictó resolución alguna ordenando el cierre de la playa, como tampoco acordó vigilar la zona 24 horas ni colocar carteles que avisaran de su peligro”.

La fiscal pedía tres años de cárcel para el exalcalde, rebajándose la pena finalmente a la mitad, al tenerse en cuenta las dilaciones indebidas, al transcurrir más de nueve años en el procedimiento judicial.

La sentencia también condena a los técnicos municipales, José Javier Rodríguez y Celso González, a un año y medio de prisión para cada uno de ellos por considerarlos autores de sendos delitos de homicidio imprudente y a otros dos de inhabilitación. Ha quedado absuelto el exjefe de la Demarcación Provincial de Costas en aquella época, Carlos González, acusado solo, al igual que los técnicos, por la defensa de las dos mujeres fallecidas y no por la fiscal.

Además, se condena por falso testimonio al socorrista Antonio José Plasencia quien durante la vista oral declaró que había carteles advirtiendo del peligro de derrumbe en la playa. Y es que apenas un mes antes se habían producido otros desprendimientos, sin que a juicio de la Sala los responsables municipales hubiesen tomado las medidas necesarias, entre ellas el cierre total de Los Guíos. Por otro lado, queda absuelto el exjefe de Costas Carlos González. En el fallo se toma en cuenta como atenuante el de dilaciones indebidas a causa del tiempo que se ha tardado en tramitar todo el procedimiento judicial.