“Habría que disparar a los ciclistas” y otras perlas del dueño de Ryanair

Michael O’Leary, consejero delegado de Ryanair, nunca ha huido de la polémica. Sus últimas declaraciones, en las que afirmaba que los turistas europeos están “hartos de Canarias” han levantado mucha polvareda, pero las Islas no han sido el único objetivo para el irlandés, acostumbrado a dar la nota.

“Deberíamos cobrar más a los obesos”

En 2009, en pleno delirio de cobro “por todo” de Ryanair, como se quejaban los usuarios, Michael O’Leary quiso dar un paso más. “¿Por qué no cobramos más a las personas obesas? ¿Por qué no cobramos por ir al cuarto de baño?”, señalaron desde la compañía. Algo que, debido al clamor popular, no estudiaron ni siquiera de manera real.

Reírse de manifestantes

El 7 de febrero de 2012, Oleary tuvo que salir escoltado del aeropuerto de Bilbao después de que este se hiciera fotos, haciendo el signo de la victoria, delante de los trabajadores de Spanair, que llevaban nueve días encerrados en el recinto. “Gracias, es la mejor publicidad que nos podían hacer”, indicó de manera burlona.

“Deberían pagar 60 euros por ser tan estupidos”

Así respondía O’Leary cuando le preguntaban si no era demasiado el coste de la penalización que aplicaba su compañía cada vez que el pasajero no llevaba impresa la tarjeta de embarque. “Son estúpidos, tendrían que pagar 60 euros por ello”, dijo, considerando que este precio no resultaba excesivo.

“Habría que disparar a los ciclistas”

En 2016, el Ayuntamiento de Dublín impulsó una serie de medidas para favorecer el desplazamiento en bicicleta, lo que no gustó demasiado a nuestro protagonista. “Deberíamos coger a los ciclistas y disparar contra ellos”, indicó, arreciando sobre él una lluvia de críticas, algo que no le hizo cambiar de parecer: “En Dublín quieren volver a la época de las cavernas”.

“Nos hemos liado”

En verano de 2017, Ryanair tuvo que cancelar un total de 2.000 vuelos. ¿El motivo? El descontento generalizado de buena parte de sus pilotos debido a las condiciones de trabajo. “La verdad es que nos hemos liado un poco, pero pilotos tenemos de sobra”, dijo O’Leary, enfadando, aún más, a los pasajeros que tuvieron que quedarse en tierra.