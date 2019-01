Isma López, un puñal para la banda izquierda blanquiazul

El CD Tenerife anunció el quinto fichaje en el mercado de invierno con la incorporación del lateral izquierdo Isma López, que competía en la actualidad en la liga chipriota con el Omonia Nicosia. El futbolista navarro firma hasta el 30 de junio de 2021.

El nuevo refuerzo blanquiazul llega para apuntalar uno de los puestos más cubiertos en número de efectivos, pero más endeble en los últimos tiempos, aunque Héctor Hernández, en las dos últimas jornadas, ha dado un paso adelante con sus buenas actuaciones ante Nástic y Málaga. Isma López tendrá que competir con el propio Héctor y con Camille, lesionado, para ser el dueño del lateral izquierdo.

Isma es un extremo reconvertido a lateral que destaca por su zancada y conducción de balón. Un importante recurso ofensivo que corre la banda a base de derroche físico durante todo el partido. Sin embargo, como la mayoría de extremos reconvertidos a laterales, sufre más cuando tiene que proteger su espalda.

El defensa pone punto final a su etapa en la máxima categoría de Chipre tras haber sido un hombre importante en el Omonia. Isma López ha disputado 16 encuentros de liga (1.357 minutos de juego), más dos en la copa (108) y llega en plenas condiciones para afrontar el segundo tramo de LaLiga 1|2|3.

“Iré a por todas”

En el canal oficial del club, el nuevo refuerzo del CD Tenerife manifestó sus primeras palabras como blanquiazul. “Me están llegando muchas muestras de cariño. Desde que esté en la Isla defenderé ese escudo que tanto sienten con la fuerza que me caracteriza”, afirmó.

El CD Tenerife ha apostado fuerte por la llegada del defensa navarro a sus filas e Isma López confirma que el club puso mucho empeño para que se viniera a la isla. “Conocí el interés de una entidad como el CD Tenerife, y partir de ahí había que replantear mi situación en el Omonia, ya que con anterioridad no tenía previsto regresar. En Chipre he jugado todos los partidos, me he sentido importante, pero la apuesta que está realizando el CD Tenerife es muy importante. Hay que aprovechar esta ocasión para regresar a España e iré a por todas”.

El jugador llegará a la Isla en las próximas horas.

Ivi López o Pere Milla, la guinda del mercado de invierno

El posible fichaje de Ivi López por el CD Tenerife puede ser la guinda a un gran mercado de invierno que está llevando a cabo la dirección deportiva capitaneada por Víctor Moreno, tras las incorporaciones de Mauro Dos Santos, Borja Lasso, Fernando Coniglio, Racic e Isma López.

Ivi López, juega en el Real Valladolid, pero está cedido por el Levante. El extremo madrileño no cuenta mucho para el entrenador blanquivioleta Sergio González, aunque el pasado domingo tuvo minutos en la victoria del Valladolid sobre el Celta.

Ivi ha jugado cinco partidos: tres de liga y dos de Copa con un total de 180 minutos.

El mayor problema para que Ivi recale en el CD Tenerife es la gran cantidad de equipos que están detrás del madrileño: Granada, el que más opciones tiene y el que más le apetece al futbolista, Sporting de Gijón y Mallorca.

Otro de los nombres que suenan con fuerza para reforzar el ataque blanquiazul es el delantero del Eibar Pere Milla, que apenas entra en los planes de osé Luis Mendilibar. Ha participado en cuatro partidos de Liga y en dos de Copa acumulando 410 minutos.

La ventana de fichajes echa el cierre mañana

El director deportivo del CD Tenerife, Víctor Moreno, apura las últimas horas del mercado de invierno que concluye mañana jueves a las 00.00 horas. Tras la incorporación del lateral izquierdo Isma López, el club blanquiazul busca un futbolista en la zona de ataque para completar una plantilla que ilusione a la afición de cara a la segunda vuelta